Госдума приняла закон о федеральном бюджете

Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ прогнозирует рост ВВП на 1,3% в 2026 году, а за три года — почти на 7%, до 276 трлн руб.

Доходы бюджета на 2026 год составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн руб., в 2028 году — 45,9 трлн руб. Нефтегазовые доходы в 2026 году — 8,9 трлн руб., в 2027 году — 9 трлн руб., в 2028 году — 9,7 трлн руб. Ненефтегазовые доходы в 2026 году — 31,4 трлн руб., в 2027 году — 33,8 трлн руб., в 2028 году — 36,2 трлн руб.

Расходы бюджета на 2026 год составят 44 трлн руб., в 2027 году — 46,1 трлн руб., в 2028 году — 49,2 трлн руб. Дефицит бюджета в 2026 году — 3,8 трлн руб., в 2027 году — 3,2 трлн руб., в 2028 году — 3,5 трлн руб. Инфляция на 2026-2028 годы прогнозируется на уровне 4%.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2027 года составит 37,4 трлн руб., на 1 января 2028 года — 42,2 трлн руб., на 1 января 2029 года — 47,4 трлн руб. Внешний долг на 1 января 2027 года — $66,8 млрд, на 1 января 2028 года — $63,9 млрд, на 1 января 2029 года — $62,3 млрд. Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,6 трлн руб., в 2027 году — 13,7 трлн руб., в 2028 году — 13,8 трлн руб.