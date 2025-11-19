«Сбер» сократит до 20% неэффективных сотрудников

«Сбер» сократит до 20% сотрудников из числа тех, которых искусственный интеллект признал неэффективными. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2025.

«Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение, в том числе и ресурсов»,— сказал господин Греф.

По данным Frank RG, с начала года «Сбер» сократил штат почти на 15 тыс. сотрудников. Издание проанализировало отчетность группы по МСФО. В первом квартале число работников банка уменьшилось на 8,6 тыс. человек, во втором — на 3,5 тыс., в третьем — на 1,4 тыс..