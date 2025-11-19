Баррели ждут на берегу

В условиях адаптации к санкциям США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» морской экспорт нефти из РФ в середине ноября упал до 291 тыс. тонн в сутки, что стало минимальным значением с начала 2025 года. При этом ставки фрахта на перевозку сырья из РФ продолжают расти и в некоторых направлениях достигли годовых пиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Морской экспорт нефти из РФ с 10 по 16 ноября снизился на 12,7% к предыдущей неделе, до 291 тыс. тонн в сутки, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это минимальное значение в текущем году.

Основное снижение пришлось на порт Приморск, где загрузка за неделю снизилась на 73,2%, до 43 тыс. тонн в сутки. Всего из Приморска было отправлено три танкера Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн: один следует до Турции, другой — до Египта, третий — в неизвестном направлении. Кроме того, в порту Новороссийск из-за инцидента с 14 по 17 ноября не фиксировались отгрузки российской нефти.

Снижение объемов экспорта в ЦЦИ называют следствием перестройки торговых процессов у некоторых компаний. Аналитики ранее указывали, что такая необходимость может возникнуть в связи с санкциями США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), Китай и Индия, два крупнейших покупателя российской нефти, за последние недели увеличили импорт сырья с Ближнего Востока и из Атлантического бассейна в связи с усилением санкций против РФ.

Увеличение премии за риск и глобальный рост спроса на танкеры Suezmax дедвейтом 135 тыс. тонн повысили ставки на перевозку российской нефти из Новороссийска в Западную Индию на 1,2% за неделю, до $8,6 за баррель, подсчитали в ЦЦИ. Транспортировка нефти из портов Азово-Черноморского бассейна до Турции подорожала на 2,8%, до $5,1 за баррель, в направлении Западной Индии — на 3,2%, до $8,8 за баррель, указывают в ЦЦИ. Глобальный индекс Suezmax к 17 ноября составил $63,13 тыс. в сутки, что в 1,7 раза больше, чем в начале октября, согласно S&P Global.

Участники рынка, отмечают в ЦЦИ, сообщают о снижении доступного свободного тоннажа со стороны греческих судовладельцев. Греция долгое время была, по сути, единственной юрисдикцией в ЕС, которой принадлежали суда, перевозящие российскую нефть, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Еще одним исключением была Мальта, но объемы поставок греческими танкерами были существенно выше, добавляет он.

Часть санкций США, введенных в конце октября, вступает в силу 21 ноября, из-за чего судовладельцы продолжают увеличивать премии за риск при перевозке российской нефти. В ЦЦИ поясняют, что потенциальные проблемы в портах выгрузки при несоблюдении сроков доставки могут привести к большим финансовым потерям. Но, отмечают аналитики, решающим фактором роста ставок фрахта станет общемировой тренд увеличения стоимости морской логистики, вызванный сезонным спросом.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что стоимость перевозки российской нефти достигла своего пика. Но в ЦЦИ прогнозируют, что до конца года рекорд ставок фрахта на Suezmax может быть обновлен. Процесс замены части нефти, на которую распространяются санкции, создаст дополнительный спрос на танкеры, цитирует CAS Джованни Гавароне из Maersk Tankers.

До конца 2025 года объемы морских поставок нефти из РФ будут в том числе зависеть от восприятия странами-импортерами рисков, связанных с санкциями, считает Сергей Терешкин. По его словам, недавнее решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США продлить для ЛУКОЙЛа срок на сворачивание деятельности за рубежом — хороший знак, который покупатели могут воспринять как признак смягчения соответствующих рисков. А в ЦЦИ полагают, что рост ставок фрахта на российскую нефть привлечет мировых перевозчиков, в том числе греческих, китайских и судовладельцев из ОАЭ.

Вице-премьер Александр Новак 19 ноября заявил, что санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не повлияли на добычу нефти в РФ. В ноябре нефтедобыча в стране растет чуть быстрее, чем в октябре, по итогам года прогноз добычи сохраняется на уровне 510 млн тонн. Дисконт на российское сырье будет постепенно снижаться по мере адаптации рынка, сказал Александр Новак.

Ольга Семеновых