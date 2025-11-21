«Известия»: утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

Власти России рассматривают возможность освобождения автомобилей на газомоторном топливе от уплаты утилизационного сбора, пишут «Известия» со ссылкой на документы профильных ведомств.

Нововведение указано в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. «Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период»,— сообщили в министерстве. Там добавили, что у властей есть «амбициозные цели» по увеличению потребления метана в качестве топлива.

В Энергетической стратегии есть меры дополнительной поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях. План находится на согласовании на межведомственном уровне.

Новые правила утилизационного сбора вступают в силу с 1 декабря. Платеж за ввоз автомобилей иностранного производства с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил (л.с.) составит от 3-5 тыс. руб. до 2-3 млн руб. Для физлиц, которые ввозят машины мощностью менее 160 л.с., положены льготные коэффициенты.

