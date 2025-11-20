Четверть века свободы не видать

25 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме получил по приговору 2-го Западного окружного военного суда 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, взорвавший автомобиль с офицером ГРУ летом 2024 года в Москве, а также планировавший теракт в отношении следователя СКР. Собравший бомбу в обмен на украинское гражданство террорист после взрыва улетел в Турцию, но был задержан и выслан на родину.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Серебряков сотрудничал со следствием, принес извинения потерпевшим и в итоге получил 25 лет лишения свободы

Перед тем как огласить приговор, судья Андрей Плужников планировал выслушать последнее слово подсудимого. Однако оказалось, что у Евгения Серебрякова просто нет слов. «В ходе заседания я все сказал, добавить нечего»,— заявил Серебряков, поддержать которого приехали отец и брат. Мать подсудимого, как и все члены семьи шокированная случившимся, так и не смогла найти силы, чтобы посетить процесс.

Напомним, что, согласно материалам дела, работавший аналитиком в крупном банке Евгений Серебряков сам вышел на украинских блогеров и стал предлагать им данные российских военных, передав сведения не менее чем о трех десятках человек. Затем он устроился на работу в ташкентский филиал грузинского TBC Bank.

Тем временем участники переписки с Украины предложили ему продолжить общение в онлайн-игре Mobile Legends. В ней куратор и дал ему задание совершить теракт.

За это Евгению Серебрякову пообещали украинское гражданство и вознаграждение от $10 тыс. до $20 тыс. Вначале, по признанию фигуранта, он по согласованию с куратором по имени «Илья» планировал взорвать машину бывшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР, жившего на улице Вертолетчиков и расследовавшего преступления, совершенные властями Украины. Серебряков даже снял неподалеку посуточно квартиру. Однако оказалось, что следователь пользуется машиной, в которой планировалось установить бомбу, нерегулярно, предпочитая передвигаться общественным транспортом. Тогда от покушения на него решено было отказаться.

Следующей мишенью стал полковник ГРУ, проживавший на Синявинской улице Москвы. Сняв квартиру неподалеку и выяснив его распорядок дня, Серебряков собрал бомбу и в ночь на 24 июля 2024 года установил ее под Toyota Land Cruiser Prado, припаркованной во дворе дома военного. Рано утром в тот же день он улетел в Турцию. Бомбу с дистанционным управлением в шесть часов утра привел в действие подельник террориста, который до настоящего времени не задержан. В результате теракта офицеру оторвало ступни обеих ног и были причинены другие телесные повреждения. Сидевшая на заднем сиденье жена военного пострадала, но не сильно.

Несмотря на бегство Серебрякова из страны, он в тот же день был задержан и при помощи турецких спецслужб выслан в Россию. Формальной причиной стало нарушение миграционного законодательства.

В ходе судебного процесса Серебряков заявил, что полностью признает вину. По его словам, с помощью терактов он «хотел остановить войну». Подсудимый, который, как выяснилось, имел проблемы с психикой, но был признан вменяемым, принес извинения потерпевшим. Ими помимо военного и его жены были признаны владельцы шести поблизости припаркованных и поврежденных в результате взрыва машин.

Суд признал фигуранта виновным в приготовлении к теракту, совершении террористического акта, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

В качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 1 млн руб., также были удовлетворены иски потерпевших на сумму более 4,5 млн руб.— именно во столько обошелся ремонт семи автомобилей.

Ранее в прениях сторон обвинение требовало для Серебрякова 28 лет заключения.

Несмотря на то что приговор оказался мягче, защитник подсудимого Владимир Семенцов заявил “Ъ”, что планирует подать на него апелляцию, так как считает назначенное наказание чрезмерно суровым.

По его мнению, обвинение в покушении на следователя СКР подсудимому было вменено излишне. Он отметил, что Серебряков сам рассказал о нем и фактически отказался от совершения преступления. В связи с этим, по мнению адвоката, дело в этой части должны были прекратить еще на следствии.

Кроме того, при вынесении приговора суд не учел особенности личности подсудимого, который считал себя украинцем и у кого эксперты НИИ им. Сербского выявили раздвоение личности. «Нормальный человек не мог бы поддаться на такие манипуляции со стороны СБУ»,— сказал адвокат, подчеркнув, что это, на его взгляд, сыграло ключевую роль. «Если бы этого не было, не было бы никакого теракта»,— убежден защитник.

Мария Локотецкая