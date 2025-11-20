Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп подписал закон о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Файлы будут опубликованы в течение 30 дней после подписания документа. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

В своей публикации указал на то, что Эпштейн был приверженцем Демократической партии США. «По моему указанию Министерство юстиции уже передало Конгрессу около пятидесяти тысяч страниц документов. Не забывайте — администрация (экс-президента Джо) Байдена не открыла ни одного файла или страницы, связанной с демократом Эпштейном, и даже никогда о нем не говорила»,— написал он.

18 ноября законопроект о публикации материалов одобрила Палата представителей, а затем он получил в Сенате одобрение заочно, по ускоренной процедуре.

Ранее Дональд Трамп выступал против рассекречивания материалов дела и критиковал однопартийцев за требования обнародовать документы. Reuters отмечало, что это негативно повлияло на рейтинг одобрения Дональда Трампа.

Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году он вновь был арестован по обвинениям в торговле людьми и организации секс-трафика, но покончил с собой в тюрьме до вынесения приговора.