Песков об отношениях России и Польши, контактах с США и проекте АЭС в Египте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Об отношениях с Польшей

Москва отвергает обвинения Польши о причастности России к диверсии на железнодорожных путях в Мазовецком воеводстве. Решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Гданьске «никак не связано со здравомыслием».

Отношения России с Польшей деградировали полностью.

О российско-украинском конфликте

ВС РФ противостоят попыткам ВСУ наносить удары западным оружием.

Новостей в отношении переговоров РФ и США по Украине нет.

О контактах с США

Встреча российских представителей с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом не планируется.

О международном сотрудничестве

Проект АЭС «Эль-Дабаа» в Египте продвигается успешно.