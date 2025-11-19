Песков об отношениях России и Польши, контактах с США и проекте АЭС в Египте
Песков: отношения с Польшей деградировали
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об отношениях с Польшей
Москва отвергает обвинения Польши о причастности России к диверсии на железнодорожных путях в Мазовецком воеводстве. Решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Гданьске «никак не связано со здравомыслием».
Отношения России с Польшей деградировали полностью.
О российско-украинском конфликте
ВС РФ противостоят попыткам ВСУ наносить удары западным оружием.
Новостей в отношении переговоров РФ и США по Украине нет.
О контактах с США
Встреча российских представителей с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом не планируется.
О международном сотрудничестве
Проект АЭС «Эль-Дабаа» в Египте продвигается успешно.