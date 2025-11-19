Инвестиции на нервах

Онлайн-сервис по оказанию психологической поддержки «Ясно» полностью перешел под контроль фонда, учрежденного бывшим топ-менеджером одной из струткур АО «Бизнес-Недвижимость». В свое время эту платформу с партнерами создавали совладелец сети барбершопов Chop x Chop Данила Антоновский, к которому возникли претензии у налоговиков, и один из основателей книжного сервиса Bookmate Андрей Зайцев-Зотов.

Как обнаружил “Ъ” в базе СПАРК, 14 ноября 2025 года владельцем 100% долей в ООО «Ясно.Лайв» — основного юрлица сервиса по оказанию психологической поддержки «Ясно» — стало АО «Новый интеллект». В «Ясно» сообщили “Ъ”, что покупателем сервиса стал консорциум частных инвесторов. В компании не стали раскрывать подробности сделки. Ранее бенефициарами «Ясно.Лайв», как следует из аудиторского заключения к ее отчетности за 2024 год, были сооснователь «Ясно» и гендиректор компании Андрей Зайцев-Зотов (18%), Николай Мельничук (69,9%), Марина Чадеева (16,9%), а также Дмитрий Степанов (3,1%).

Сервис «Ясно» был открыт в 2017 году бывшим шеф-редактором Conde Nast Digital, соонователем сети барбершопов Chop x Chop Данилой Антоновским и одним из создателей книжного сервиса Bookmate Андреем Зайцевым-Зотовым. «Ясно» стал одним из первых в России проектов по онлайн-психотерапии. Как рассказывал ранее Forbes господин Антоновский, первоначально консультации через сервис оказывали пять-шесть специалистов. Сейчас, судя по сайту «Ясно», с платформой работает более 2 тыс. психологов и психотерапевтов.

В 2024 году Данила Антоновский был объявлен в розыск по делу о налоговой задолженности Chop x Chop. Судя по соцсетям, сейчас предприниматель живет в Европе.

АО «Новый интеллект» через специализированное финансовое общество «Аргентум» принадлежит фонду «Стелла», учредителем которого значится Ольга Исаева. До октября 2025 года она работала директором по недвижимости в ООО «Тандем», которое на 47% принадлежит ООО «Минисклад индивидуальное хранение», на 53% — АО «Бизнес-Недвижимость» (на его балансе находится 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге, включая бывшие здания АТС). В августе девелоперская группа «Эталон» договорилась о покупке этой компании у АФК «Система» за 14,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 августа). Связаться с госпожой Исаевой и фондом «Стелла» не удалось.

Бизнес «Ясно» и других похожих сервисов онлайн-психотерапии рос в течение нескольких лет, во время и после пандемии COVID-19. Согласно подсчетам консалтинговой компании Eqiva, коммерческий рынок услуг для ментального здоровья за 2024 год в денежном выражении увеличился на 18,5% год к году, до 20,5 млрд руб. Количество пациентов росло менее заметными темпами — на 8,9%, до 1,88 млн человек.

В последнее время интерес граждан к консультациям с профильными специалистами стал снижаться. Как следует из данных сервиса «Чек Индекс», в январе—октябре 2025 года спрос на услуги психологов был ниже на 6% год в году.

При этом траты клиентов на консультации растут: средний чек на услуги за десять месяцев года вырос на 6%, до 4,1 тыс. руб. Онлайн-сегмент отрасли достиг насыщения, поясняет гендиректор Eqiva Дарья Шубина.

Изменение структуры спроса отразилось и на финансовых показателях «Ясно». Согласно СПАРК, выручка «Ясно.Лайв» в 2024 году выросла на 8,5%, до 1,1 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 35%, до 142,1 млн руб. При этом, как отмечали в самом сервисе, еще в первом квартале 2025 года спрос на услуги психологов был стабильным, но уже в апреле темпы его роста стали постепенно начали снижаться (см. “Ъ” от 10 июня). Как считают в «Ясно», снижение активности клиентов объясняется в том числе их отказом от необязательных трат.

Виктория Колганова