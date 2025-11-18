Все идет по «Европлану»

Как стало известно “Ъ”, на рынке лизинга состоится крупнейшая за всю историю сделка: Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». По информации “Ъ”, цена сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании.

Сегодня утром основной акционер лизинговой компании (ЛК) «Европлан» холдинг SFI и сама компания раскрыли ряд сообщений, которые свидетельствуют о продаже пакета в 87,5% акций «Европлана» Альфа-банку. По информации “Ъ”, в дальнейшем Альфа-банк консолидирует 100% ЛК «Европлан». Сам Альфа-банк уже владеет крупным лизинговым активом — топ-3 на рынке лизинга «Альфа-Лизингом». Получить комментарии Альфа-банка и «Европлана» на момент публикации не удалось.

Источники “Ъ”, близкие к сторонам сделки, указывают, что ее сумма составит 65 млрд руб. за 100% акций компании. «Это станет крупнейшим приобретением Альфа-банка и крупнейшей сделкой на лизинговом рынке»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

По словам другого источника “Ъ”, стороны подписали юридически обязывающие документы. «Завершение сделки запланировано после закрытия реестра акционеров "Европлана" для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года и получения согласия ФАС,— указывает он.— После закрытия сделки Альфа-банк направит обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров "Европлана"».

Сегодня SFI владеет 87,5% «Европлана», free-float — 12,5%. В 2024 году «Европлан» провел IPO на Московской бирже, разместив 15 млн акций, принадлежащих единственному акционеру — инвестиционному холдингу SFI. Компания привлекла 13,1 млрд руб. По итогам первого полугодия 2025 года компания заняла восьмое место в рэнкинге «Эксперт РА» по сумме нового бизнеса среди более чем 100 российских компаний (36,4 млрд руб.) и десятое место по портфелю на 1 июля — 349,8 млрд руб. Основной бизнес — лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники.

«Альфа-Лизинг» на 100% принадлежит Альфа-банку. По данным рэнкинга «Эксперт РА» за первое полугодие 2025 года, компания занимает третье место по объему нового бизнеса — 60,41 млрд руб.— и пятое место по объему текущего портфеля на 1 июля (835,9 млрд руб.). В лизинговом портфеле компании 48,4% приходится на ж/д технику, 26,6% — на грузовой автотранспорт, 13,6% — легковые авто, 8,2% — спецтехника.

Переговоры о продаже «Европлана» начались летом этого года. По словам источника “Ъ”, близкого к акционерам «Европлана», SFI начала рассматривать продажу активов, чтобы снизить чрезмерную долговую нагрузку дочерних компаний. «К тому времени капитализация "Европлана" упала с момента IPO на 40% из-за резкого снижения рынка лизинга»,— отмечает собеседник “Ъ”. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Альфа-банк был не единственным претендентом на покупку «Европлана». В переговорах также участвовали Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Т-Банк, говорят собеседники “Ъ”. Впрочем, Альфа-банк оказался быстрее — на финальный этап сделки компании вышли за пару месяцев, говорит один из собеседников “Ъ”.

На данный момент окончательного решения о судьбе «Европлана» в группе Альфа-банка нет. Пока останутся обе компании. «Наиболее логичным сценарием видится сохранение «Европлана» как отдельной компании с постепенной интеграцией в экосистему Альфа-банка, а не полное слияние, так как это позволит сохранить бренд и экспертизу в автолизинге,— отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.— Иными словами, вероятнее всего, «Европлан» войдет в группу как самостоятельная единица с возможным ребрендингом через несколько лет, если интеграция пройдет гладко».

По мнению эксперта, цена вполне оправданна. «"Европлан" является одним из лидеров с долей примерно в 10% и выступает как независимый автолизинговый оператор, отмечает госпожа Владимирова.— И несмотря на относительно слабые финпоказатели по РСБУ за девять месяцев, где чистая прибыль упала до 1 млрд руб. против 13 млрд руб. за тот же период годом ранее, компания исполняет свои обещания по дивидендам, а если смотреть на показатели конкурентов, то чистая прибыль по той же РСБУ за первое полугодие этого года существенно падала практически у всех, и заметно, что связано больше с общим состоянием рынка, жесткой ДКП и положением дел в каждом конкретном сегменте рынка».

Сделка теоретически может существенно изменить расстановку сил на российском рынке лизинга, усилив позиции Альфа-банка и способствуя консолидации сектора, уверены собеседники “Ъ”.

«Эта сделка, вероятно, позволит Альфа-банку, чья лизинговая "дочка" фокусируется на корпоративном сегменте, войти в розничный автолизинг, потенциально существенно увеличив общую долю группы,— говорит Анастасия Владимирова.— Это, безусловно, простимулирует конкуренцию, заставив других игроков инвестировать в цифровизацию или партнерства. В долгосрочной перспективе сделка может и дальше ускорить тренд на укрупнение рынка».

Ксения Дементьева