Преступное сообщество нашли в колхозных угодьях

Неожиданно суровым приговором завершился в Подмосковье процесс по уголовному делу, главным фигурантом которого был основатель агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василий Бойко-Великий. По версии следствия, преступное сообщество, созданное предпринимателем, два десятка лет назад похитило в Московской области земельные участки стоимостью 347,9 млн руб. Это был уже второй процесс по этому делу: сначала суд прекратил уголовное преследование фигурантов, но после вмешательства прокуратуры оно было передано для разбирательства в другой район. В итоге бизнесмен по совокупности с еще не отбытым наказанием получил 15 лет и 6 месяцев, его подельники, среди которых были и экс-чиновники Рузского района, получили от 10 до 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Бойко-Великий, не успев освободиться после первого срока, получил второй

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Василий Бойко-Великий, не успев освободиться после первого срока, получил второй

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Можайский городской суд Московской области 19 ноября вынес приговор известному бизнесмену Василию Бойко-Великому и еще девяти подсудимым, которым, в зависимости от роли каждого, вменяли в вину организацию преступного сообщества или участие в нем, а также фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 210 и 303 УК РФ). В числе подсудимых помимо основателя «Русского молока» бывшие топ-менеджеры этой компании, гендиректор компании «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Мария Лобода и экс-чиновники из Рузского района.

Как рассказывал ранее “Ъ”, версия обвинения заключается в том, что Василий Бойко (позже он поменял фамилию и стал Бойко-Великим) в марте 2003 года создал преступное сообщество с целью незаконного завладения земельными участками под видом инвестирования в сельское хозяйство. В частности, в материалах дела речь идет о землях бывших совхозов и колхозов (имени Зои Космодемьянской, Льва Доватора, «Богородское», «Анненское», «Тучковский», «Раисино», «Прогресс») из Рузского района Подмосковья, где структуры бизнесмена Бойко занимались массовой скупкой земельных наделов. Действовало ОПС, по материалам дела, вплоть до января 2011 года.

По версии следствия, злоумышленники получили доступ к документации сельхозпредприятий и стали подделывать их учредительные документы за 1992–1994 годы, чтобы создать видимость безвозмездной и добровольной передачи совхозных земель различным компаниям.

Также, говорится в деле, участники ОПС обманом получали доверенности от бывших членов совхозов на распоряжение принадлежащими им земельными участками. Путем этих манипуляций фигуранты переводили земельные участки, находящиеся в долевой собственности граждан, на фирмы, подконтрольные Василию Бойко. Затем преступники, по данным следствия, официально регистрировали наделы, дробили и продавали их новым владельцам, которые уже являлись добросовестными покупателями. А в случае судебных споров фигуранты, используя поддельные учредительные документы, добивались отклонения претензий.

Всего, по подсчетам следствия, за указанный период участникам ОПС удалось «путем обмана и злоупотребления доверием» приобрести права собственности на земельные участки площадью около 2 тыс. га на сумму 347,9 млн руб. В деле 299 потерпевших.

По итогам расследования Василий Бойко-Великий был назван следствием организатором ОПС, глава юридического управления компании «Вашъ финансовый попечитель» Олег Чудновский и директор «Русского молока» Кирилл Савицкий — руководителями структурных подразделений сообщества, остальные фигуранты — бывшие гендиректор ВФП Мария Лобода, директора СПК «Аннинский» Николай Литовченко и СПК «Раисино» Петр Лисовский, экс-чиновники Валерий Иванов и Алла Харитонова — участниками ОПС.

Отметим, что рассмотренное в Можайске дело — только один эпизод масштабного расследования, которое началось еще в 2006 году. Основанием для возбуждения дела стали многочисленные обращения в правоохранительные органы рузского депутата Николая Клюева, который был пайщиком совхоза и требовал разобраться в механизме скупки земельных паев. Интересно, что господин Клюев являлся потерпевшим и по «большому» делу о хищениях земли. В рамках этого дела в 2007 году Василий Бойко был арестован, а спустя год решением Верховного суда отпущен под рекордный на тот момент залог в размере 50 млн руб. ($2 млн по тогдашнему курсу).

За 18 лет расследования обвинение несколько раз менялось, в общей сложности господину Бойко-Великому инкриминировалось хищение 25 тыс. га земли на сумму 9 млрд руб.

Однако сначала было закрыто «большое» дело, а в августе 2020 года Рузский горсуд прекратил производство и по оставшемуся эпизоду, сославшись на изменения, внесенные в УК РФ. Однако последнее решение, хотя его и утвердил Мособлсуд, в итоге не устояло. Его отменил Первый кассационный суд общей юрисдикции, в который обратились и прокуратура Московской области, и потерпевшие. Кассационное представление и жалобы были рассмотрены в марте 2022 года после длительных проволочек. По данным “Ъ”, заседания не раз переносились из-за того, что фигуранты представляли медицинские справки о заболеваниях, обследованиях и т. п., на слушания регулярно вызывались бригады врачей. В результате под угрозой оказались сроки обжалования, но в итоге прокуратуре, сотрудники которой проверяли в том числе обоснованность нахождения фигурантов в больницах, все же удалось добиться соблюдения процессуальных норм. Дело было направлено на новое рассмотрение, причем на этот раз не в Рузский горсуд, чья объективность, по мнению потерпевших и надзора, вызывала сомнение, а в Можайский.

В феврале 2023 года начался новый процесс. В итоге судья Сергей Букин признал всех десятерых фигурантов виновными и назначил Василию Бойко-Великому и Олегу Чудновскому по 15 лет колонии, Валерий Иванов с учетом предыдущего приговора за мошенничество (ст. 159 УК РФ) получил 10 лет и 6 месяцев, остальные — по 10 лет.

Что касается Василия Бойко-Великого, то у него это второй приговор. Напомним, что осенью 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил его к 6 годам и 6 месяцам по уголовному делу о растрате 89 млн руб. из средств банка «Кредит Экспресс», где ВФП являлся акционером. На данный момент ему оставалось отбыть около года. Можайский суд учел это наказание, по совокупности бизнесмену назначено 15 лет и 6 месяцев.

Защита настаивает на невиновности фигурантов. Адвокат господина Бойко-Великого Виктория Шонина сообщила “Ъ”, что считает приговор незаконным и намерена его обжаловать. «Можайский суд не учел действующие решения гражданских и арбитражных судов разных инстанций, которыми было установлено, что в 2003 году земля принадлежала юридическим лицам и поэтому у граждан, как это указано в материалах дела, похищена быть не могла. Скупка акций, паев и долей в Рузском районе в 1992 году была обычной уставной деятельностью ВФП и не может считаться преступлением. Вне зависимости от того, согласен суд с нашими аргументами о невиновности подзащитных или не согласен, он был обязан применить сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Большинство инкриминируемых эпизодов относится к 2004–2007 годам, то есть по ним сроки давности давно истекли. К 2010 году относится только один эпизод, но его инкриминируют только Бойко-Великому и Чудновскому»,— заявила защитница. Она также отметила, что защита возлагает большие надежды на апелляцию.

Ефим Брянцев