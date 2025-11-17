Start новой волны

В группе компаний Start, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром, произошли кадровые перестановки: гендиректором стриминга стал Илья Алексеев, ранее возглавлявший департамент развития подписки и роста бизнеса, а до этого бывший гендиректор музыкального стриминга Spotify в России и СНГ. Он сосредоточится на реализации трехлетней стратегии Start, в частности, на достижении целевого роста подписчиков до 12 млн домохозяйств к 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новым гендиректором онлайн-кинотеатра Start назначен Илья Алексеев — бывший гендиректор музыкального стриминга Spotify в России и СНГ, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Cовладелец группы компаний Юлия Миндубаева (с 18 сентября — Юлия Илоян) больше не возглавляет ООО «Старт.ру». Представитель стриминга уточнил, что фактически последние полтора года сервисом управлял гендиректор ГК и генпродюсер платформы Эдуард Илоян.

Топ-менеджер продолжит отвечать за операционные результаты и стратегическое развитие платформы, а также будет участвовать в формировании контентной политики онлайн-кинотеатра, отметили в Start: «Илья Алексеев будет находиться в прямом подчинении у него». Последний сосредоточится на реализации трехлетней стратегии сервиса, в частности, на достижении целевого роста подписчиков до 12 млн домохозяйств к 2027 году.

До вступления в должность гендиректора Start господин Алексеев возглавлял департамент развития подписки и роста бизнеса в онлайн-кинотеатре, в частности, участвовал в запуске партнерской подписки (ее партнеры — «Иви», «Кинопоиск», Т-Банк). В результате число платящих подписчиков сервиса в первом полугодии выросло в два раза год к году, до 6,8 млн. До прихода в Start топ-менеджер работал в «МТС Медиа», где отвечал за развитие бизнеса компании в 2023 году. С 2019 по 2022 год Илья Алексеев был гендиректором подразделения шведского стриминга Spotify в России и СНГ. В 2017–2018 годах был директором по продажам Facebook в России (заблокирован и принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Старт.ру» на 100% принадлежит ООО «Старт Медиа», 99,9% которого владеет ООО «Диджитал Медиа Холдинг». Среди совладельцев последнего числятся АО «МФ Диджитал» (45%), а также топ-менеджмент платформы. Это Эдуард Илоян (11,87%), генпродюсеры Алексей Троцюк (11,87%), Денис Жалинский (11,87%), Виталий Шляппо (11,87%), а также Юлия Илоян (2,5%).

Сам Start в прошлом году нарастил выручку по РСБУ на 18,4%, до 6,1 млрд руб., при чистом убытке 162,3 млн руб. В 2023-м чистая прибыль сервиса составила 306 млн руб. Представитель онлайн-кинотеатра отмечал, что на снижение прибыли оказали влияние существенный рост основных затрат, в первую очередь увеличение расходов на контент и маркетинг, а также рост фонда оплаты труда (см. “Ъ” от 9 апреля). По данным «ТМТ Консалтинг», в январе—июне выручка онлайн-кинотеатра выросла на 37%. Так, госпожа Миндубаева в интервью «Ведомостям» уточняла, что показатель за период составил 4,8 млрд руб., или 6% рынка онлайн-сервисов.

Юлия Юрасова