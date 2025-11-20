Скидкам выставили счет

Руководители пяти крупных банков направили в Госдуму письмо, в котором просят запретить маркетплейсам предоставлять скидки на товары при оплате картами дочерних банков и спонсировать скидки на товары за счет собственных средств. Представители маркетплейсов уверены, что такой подход приведет к росту цен, но банкиры так не считают. Эксперты полагают, что финансовые организации опасаются потерять доходы от эквайринга для традиционной розницы, которая сдает позиции из-за массового перехода потребителей в онлайн.

Главы пяти крупных банков — Герман Греф (Сбербанк), Андрей Костин (ВТБ), Владимир Верхошинский (Альфа-банк), Станислав Близнюк (Т-Банк) и Сергей Хотимский (Совкомбанк) направили спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину обращение по поводу работы маркетплейсов.

В письме (копия которого есть у “Ъ”) банкиры предлагают установить следующие правила:

цена товаров на цифровых платформах не должна зависеть от способа оплаты;

маркетплейсам должно быть запрещено вкладывать средства в снижение цен товаров.

Запрет предлагают распространить как на прямые скидки и промоакции, так и на косвенные формы финансирования — бонусные программы, маркетинговые субсидии. Исключение может составить продажа собственных товаров цифровых площадок и социально значимых товаров.

Запрет на инвестирование средств маркетплейсов в цену товара — это мировой опыт, отмечают авторы письма. Так, в ЕС установлены прямые ограничения на ценовые манипуляции со стороны системно значимых платформ, в Китае аналогичные меры действуют с 2021 года. В Турции размер субсидий ограничен 2% от оборота небольших платформ и 0,3% — крупных.

В Альфа-банке и Совкомбанке подтвердили “Ъ” отправку документа в Госдуму. В Совкомбанке пояснили “Ъ”, что скидки при оплате картами дочерних банков являются незаконной наценкой при оплате картами других банков. Там это явление называют «очевидным монополизмом, наносящим долгосрочный урон потребителям, банкам», оно «подрывает однородность платежной системы страны».

Источник “Ъ” в одном из банков—подписантов письма говорит, что финансовые организации «в бешенстве» из-за сложившейся практики.

В Сбербанке, ВТБ и Т-Банке на запрос “Ъ” не ответили.

Противоречия между банками и маркетплейсами вылились в публичное поле 18 ноября, когда Герман Греф на форуме «Фокус на клиента» заявил, что онлайн-платформы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок (см. “Ъ” от 19 ноября). На этом же мероприятии глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о возможном запрете маркетплейсам иметь дочерние банки. Сейчас по картам таких банков на онлайн-площадках можно приобрести товар дешевле, чем при других способах оплаты, что, по мнению других банкиров, создает неравные условия для остальных финансовых учреждений.

В объединенной компании Wildberries & Russ настаивают, что авторы письма «сознательно игнорируют контекст и манипулируют фактами», приводя в пример международный опыт. В ЕС регулирование направлено против транснациональных американских и китайских компаний и не затрагивает национальных европейских игроков, аналогичная ситуация в Турции, отмечают в Wildberries & Russ. В компании считают, что от запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже.

Со своей стороны, банкиры, подписавшие обращение в Госдуму, уверены, что введение предлагаемых ими ограничений не приведет к росту цен на товары, а, напротив, позволит избежать «ценовой гонки на истощение».

В Wildberries & Russ уверены, что истинная цель банков, лоббирующих запрет скидок,— нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. «Для банков использование скидок, бонусов и программ лояльности — излюбленный инструмент, который они эксплуатируют крайне активно»,— заявили “Ъ” в Ozon.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил “Ъ”, что Госдума совместно с банками сейчас занимается вопросом ценообразования на маркетплейсах.

По его словам, цифровые платформы серьезно вкладываются в демпинг, что приводит к нездоровой конкуренции на рынке розницы в целом. Депутат считает, что это необходимо регулировать законодательно: выравнять условия доступа банков к информационной платформе маркетплейсов, чтобы весь перечень услуг был равнодоступным.

Консультант юрфирмы «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин считает, что расширение оборота маркетплейсов оттягивает значительную долю рынка у традиционной розницы, которая является главным потребителем услуг эквайринга, предоставляемых банками. Таким образом, такой отток капитала из офлайн-ритейла снижает и прибыль банков от эквайринга, поясняет он. В январе—сентябре 2025 года доходы «Т-технологий» по эквайрингу (входит в Т-Банк) составили 34,9 млрд руб., операционные доходы «Сбера», включающие эквайринг, превысили 484 млрд руб., указано в отчетности организаций по МСФО.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, 11 ноября: «Одна из задач — устранить дисбалансы и правовые пробелы в регулировании торговой деятельности».

Проблема скидок на цифровых платформах поднималась неоднократно на разных уровнях власти и в парламенте и остается самой горячей и дискуссионной, напоминает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов. К единому мнению прийти нигде не удалось, говорит он. Так, несколько источников “Ъ” знают, что против ограничений для маркетплейсов при инвестировании в скидки выступают Wildberries и Ozon, а «Яндекс Маркет», напротив, считает, что обозначить их размер необходимо. В «Яндекс Маркете» сообщили “Ъ”, что открыты к диалогу и готовы обсуждать с регулятором и участниками рынка форматы регулирования скидочной политики цифровых платформ.

В то же время предоставление дополнительных преференций при осуществлении платежей с использованием партнерских систем и банков не является прямым нарушением законодательства, так как выгода приобретателю де-юре предоставляется не самим маркетплейсом, а партнером, субсидирующим за счет собственных средств разницу между ценой покупки и предложения, говорит управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян. Наличие же связей между банком-партнером и маркетплейсом в такой ситуации прямо закону о защите конкуренции не противоречит, подчеркивает он.

Как стало известно “Ъ”, из Госдумы обращение банкиров было переслано помощнику президента РФ — начальнику Государственно-правового управления Ларисе Брычевой.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов, Дмитрий Ладыгин