Воронежца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за трека Верки Сердючки

Борисоглебский горсуд Воронежской области привлек местного жителя Павла Вахрушева к административной ответственности за то, что он включил на улице трек Верки Сердючки «Гулянка». Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, за дискредитацию вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) борисоглебцу назначили максимальное наказание в виде штрафа в 50 тыс. руб.

Фото: скриншот из видео с извинениями Павла Вахрушева

Инцидент произошел ночью 2 ноября в Борисоглебске. После закрытия ночного клуба «Жара» танцы продолжились у входа в заведение. Посетители веселились под песню украинского певца Андрея Данилко, которую громко включил в своей машине Павел Вахрушев.

После выходных борисоглебцу пришлось записать видео с извинениями на фоне герба и флагов РФ в офисе госучреждения. «Хочу принести публичные извинения. Я включил неподобающую музыку Верки Сердючки с неподобающими словами. Хотел раскаяться. Больше такого не повторится, поддерживаю курс России и специальную военную операцию»,— сказал он в ролике.

Алина Морозова