Им сверху видно все

Росреестр нашел способ усилить контроль за владельцами земельных участков — он предлагает разрешить использовать для возбуждения административных дел данные, полученные при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки. Владельцам участков будут сообщать о выявленных нарушениях с помощью писем, в том числе электронных. Одновременно предлагается увеличить штрафы, выписываемые нарушителям муниципальными властями, с 200–300 руб. до 10–20 тыс. руб. только для физлиц. Для юрлиц эти суммы могут вырасти еще в десять раз. Предлагаемые изменения соответствуют подходу, сложившемуся в результате реформы контрольно-надзорной деятельности, они упростят администрирование в области земельного контроля, увеличив при этом собираемость штрафов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Росреестр предлагает внести в КоАП поправки, которые позволят возбуждать дела об административных правонарушениях в области земельного законодательства без взаимодействия с контролируемыми лицами при условии получения «достаточных данных». Такие данные могут быть получены с применением беспилотных и пилотируемых авиационных систем (самолетов, вертолетов), а также космических аппаратов. Владельцев земельных участков о возбуждении в их отношении административных дел будут информировать заказным письмом или по электронной почте.

Также законопроект предполагает сближение уровня штрафов за неисполнение предписаний муниципальных проверяющих с суммами штрафов за аналогичные нарушения, выявленные в ходе федерального государственного надзора. Сегодня муниципальные штрафы для граждан составляют от 300 до 500 руб.; для должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для юрлиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (ст. 19.5 КоАП).

Невыполнение же предписаний федеральных органов для граждан влечет штраф уже в размере 10–20 тыс. руб.; для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.

Отметим, что по итогам контрольно-надзорной реформы число проверок Росреестра с участием проверяемых снизилось на два порядка — так, по данным ведомства, в 2020 году состоялось свыше 152 тыс. таких проверок по сравнению с 971 — в первом полугодии 2025 года. В целом с 2020 года по первое полугодие 2025 года проведено свыше 1,2 млн проверок, 75,9% из которых — без взаимодействия с контролируемыми лицами и в форме наблюдения.

При этом на сегодняшний день административное дело о несоблюдении землевладельцем обязательных требований может быть возбуждено только по итогам контрольного мероприятия с участием контролируемого лица (ст. 28 КоАП). При этом использование беспилотных и пилотируемых авиационных систем, космической съемки позволяет получить точные фактические данные и в сопоставлении с картографическими материалами и сведениями о земельных участках и иных объектах недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, зафиксировать нарушение (самозахват участка, его неиспользование или использование не по назначению и т. п.). Поэтому «проведение дополнительных контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемыми лицами в случае наличия достаточных свидетельств нарушения фактически избыточно»,— констатирует пояснительная записка к поправкам к КоАП.

Как заявили “Ъ” в Росреестре, за счет использования современных технических средств повысится объективность принятия решений в области земельного контроля, что «будет стимулировать правообладателей обращать более пристальное внимание на состояние своих земельных участков».

Принятие законопроекта очевидно улучшит администрирование в области земельного контроля, что приведет и к повышению собираемости штрафов. «Росреестр делает ставку на дистанционный мониторинг,— отмечает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Фактически он действует в рамках новой модели контрольно-надзорной деятельности с акцентом на профилактику» (см. “Ъ” от 19 февраля, 17 октября). Благодаря изменениям в КоАП у регуляторов появится больше оснований для проверок, но одновременно возрастут требования к чистоте документов и реальному использованию участка. «Любые расхождения — того, что в реестре, и того, что видно "сверху",— Росреестр будет иметь возможность трактовать как повод для профилактических мер или контроля»,— говорит юрист.

Анна Королева