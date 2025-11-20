По рынку проехали катком

Падение рынка российской дорожно-строительной техники по итогам девяти месяцев 2025 года замедлилось до 41,3%, а в отдельно взятом сентябре — до 25,7%. Хотя машиностроители не видят признаков стабилизации ситуации, участники рынка отмечают позитивное влияние от распродажи стоков изъятой лизинговой техники. Обновление парка может активизироваться во второй половине 2026 года, если не будет сокращения расходов на строительство дорог.

Продажи российской дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в январе—сентябре сократились год к году на 41,3%, до 32,4 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ). Темпы падения рынка, следует из данных ассоциации, стали меньше: в первом полугодии показатель достигал 45,4%. В сентябре отгрузки сократились на 25,7% год к году, до 4 млрд руб.

Снижение темпов падения отгрузок не означает, что ситуация выправилась, подчеркивают в «Росспецмаше». Производители строительно-дорожной техники находятся в «стабильно сложном положении» начиная со второй половины 2024 года, когда стали резко расти запасы машин и оборудования на складах у дилеров и на заводах, напоминают там. Высокая ставка ЦБ, продолжают в ассоциации, привела к значительному снижению инвестиционной активности машиностроителей и потребителей их продукции.

Основная причина падения спроса на ДСТ, по мнению гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Марии Ярмальчук,— снижение объемов дорожного строительства и сложное финансовое положение организаций этой отрасли. Согласно исследованию НАИК, с 2022 года резко снижается остаток законтрактованных, но не выполненных работ по госконтрактам на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог и искусственных сооружений. «Текущее финансовое положение организаций отрасли дорожно-мостового строительства не позволяет обеспечивать обновление парка ДСТ»,— считает госпожа Ярмальчук.

Дополнительно на рынок негативно влияет то, что ряд видов ДСТ либо совсем не производится в РФ, либо в ограниченном количестве. Например, продолжает Мария Ярмальчук, антисегрегационные перегружатели, асфальтоукладчики, бетоноукладчики, дорожные фрезы, ресайклеры и самоходные машины для стабилизации грунта. Акционер, президент ГК «Основа» Александр Ручьев добавляет, что существенное снижение темпов обновления парка строительной техники — следствие дорогого лизинга. «Высокие ставки заставляют подрядчиков откладывать вопрос приобретения новой техники»,— поясняет он.

По данным «Росспецмаша», отгрузки автокранов за девять месяцев упали в штуках на 50%, кранов-трубоукладчиков — на 71%, телескопических погрузчиков — на 86%, фронтальных погрузчиков — на 42%, автогрейдеров — на 35%, гусеничных бульдозеров — на 57%, катков — на 68%, мини-погрузчиков — на 35%, экскаваторов — на 27%. Рост отгрузок среди основных сегментов наблюдается по кранам-манипуляторам — на 24% и экскаваторам-погрузчикам — на 38%.

Продажи импортной ДСТ, по оценке Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, в январе—сентябре также снизились, хотя и меньшими темпами, чем российской.

Впрочем, рынок прошел самые низкие показатели и переходит к тренду на плавное снижение темпов падения продаж, считает большинство опрошенных “Ъ” экспертов. В первом полугодии отгрузки новой техники тормозили распродажи изъятой лизинговой техники, сейчас этот пик в целом прошел, рассказывает источник “Ъ”. «Кроме того, есть сезонность: под конец года традиционно высокий сезон, когда все заказчики начинают "выбирать" годовой бюджет»,— поясняет он. Также из позитивных факторов постепенного восстановления рынка — хоть и не быстрое, но снижение кредитных ставок, добавляет господин Бабанский. А на будущий год, продолжает он, ожидается восстановление объемов выдачи ипотечных кредитов до уровня 2024 года.

Аналитики, опрошенные “Ъ”, сохраняют негативный прогноз по спросу на ДСТ в 2025 году. Рынок, полагает источник “Ъ”, останется на низких показателях минимум до 2028 года. По мнению гендиректора аналитической компании Sherpa Group Александры Галактионовой, если в течение 2026 года расходы на автодорожный сегмент будут расти больше, чем запланировано, а расходы на 2027 год и 2028 год значительно не пересмотрят осенью следующего года, то подъем активности по обновлению техники может прийтись на вторую половину следующего года.

Наталия Мирошниченко, Дарья Андрианова