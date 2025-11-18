Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС до 22%

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2026 года она вырастет с 20% до 22%. При этом для широкого перечня социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%.

В список товаров с льготным НДС в 10% входят:

основные продукты питания;

лекарства и медицинские изделия;

товары для детей;

периодические печатные издания и книги;

племенные сельскохозяйственные животные.

Существенным изменением во втором чтении стало исключение из льготного перечня молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. С 2026 года такая продукция будет облагаться по полной ставке в 22%.

Законопроект предусматривает меры для поддержки предпринимателей:

Предприниматели, которые впервые перейдут на НДС в 2026 году и допустят нарушения, не будут привлекаться к ответственности в этот период.

МСП получат возможность однократно отказаться от применения пониженных ставок, если ошиблись в своем выборе.

Для компаний на УСН, работающих по концессионным соглашениям в сфере коммунального хозяйства в малых городах (менее 100 тыс. жителей), вводятся пониженные ставки НДС в 5% и 7% на объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Освобождение от НДС распространяется на организации, лишенные статуса регионального оператора по обращению с ТКО, но продолжающие исполнять его функции, а также на реализацию сахаросодержащих напитков общественными организациями инвалидов.

Кроме того, от НДС освобождается передача недвижимости, изымаемой для государственных нужд, при условии получения компенсации. Третье чтение законопроекта запланировано на 20 ноября. После одобрения Советом федерации и подписания президентом документ вступит в силу.