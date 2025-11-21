Картина Фриды Кало продана за рекордные $54,6 млн

Картина мексиканской художницы Фриды Кало «Сон» продана на аукционе Sotheby’s за $54,7 млн. Это максимальная сумма среди всех проданных картин, написанных женщинами. Предыдущий рекорд был установлен 11 лет назад при продаже картины Джорджии О’Кифф «Цветок» за $44,4 млн, пишет The Wall Street Journal.

Фото: sotheby's

На картине Фриды Кало «Сон», написанной в 1940 году, изображена сама художница, которая спит в кровати с балдахином в окружении лиан. Над ней лежит скелет, кости которого обвязаны взрывчаткой и засушенными цветами. Перед торгами картина оценивалась в $40 млн.

Влад Никифоров