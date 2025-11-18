Набиуллина: банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками

Участившиеся жалобы россиян на необоснованную блокировку банковских счетов указывают на то, что где-то «перегнули палку» в борьбе с мошенниками. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов»,— уточнила госпожа Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента» (цитата по ТАСС).

Глава регулятора отметила, что клиентам не всегда объясняли причину блокировки их денежных средств, ЦБ пытался решить эту ситуацию. По ее словам, первые признаки улучшения уже появились.

Банки блокируют счета клиентов за нетипичное поведение, сообщали в Росфинмониторинге. В эту категорию входят слишком частые переводы средств или операции на суммы, которые не соответствуют официальному доходу человека. Меры связаны с выполнением требований закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и закона № 115-ФЗ о противодействии легализации средств.

26 августа Банк России обязал банки раскрывать клиенту причины блокировки карт и приостановления операций по счету. В ЦБ говорили, что кредитные организации должны четко разграничивать требования двух федеральных законов.

Подробнее о блокировках— в материале «Ъ» «Жалобы высокого уровня».