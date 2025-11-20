Верховный суд ликвидировал «Партию роста» Бориса Титова

Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста» из-за недостаточного количества отделений в субъектах страны, передают «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Партия имела всего 43 отделения, хотя по закону они должны быть открыты не менее чем в половине субъектов РФ (44 субъекта). По закону это является основанием для ликвидации партии.

В оглашенных на заседании документах уточняется, что партия сама направила запрос в Минюст и попросила принять меры, соответствующие законодательству. Представитель партии в суде пояснила, что сокращение отделений произошло после слияния с партией «Новые люди» в апреле 2024 года. Большинство членов «Партии роста» перешли в новое объединение, из-за чего часть региональных отделений закрыли.

«Партия роста» была образована в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В руководстве партии были в том числе депутат Оксана Дмитриева, журналист Александр Любимов, музыкант Сергей Шнуров.