Трамп пообещал поговорить с Мадуро, но не исключил ввод войск в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом он заявил на фоне растущей напряженности в отношениях Соединенных Штатов с властями нескольких стран Латинской Америки, которых Вашингтон обвиняет в пособничестве мировой наркоторговле.

«В определенный момент я поговорю с ним»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос, исключает ли он возможность ввода американских войск в Венесуэлу, американский президент ответил: «Нет, я этого не исключаю, я ничего не исключаю» (цитата по AFP). «Мы просто должны позаботиться о Венесуэле. Они сбросили сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну»,— добавил он.

В этом месяце Соединенные Штаты сконцентрировали крупнейшую военную группировку в Латинской Америке и Карибском бассейне со времен вторжения в Панаму в 1989 году. 14 ноября США начали операцию «Южное копье» по борьбе с наркокартелями в Западном полушарии. Господин Мадуро готовит страну к войне с США. Он утверждает, что Вашингтон хочет добиться его отстранения от власти, искусственно создавая кризис в регионе.

