Россияне любят читать с чего угодно

Треть (32%) россиян признаются, что не любят читать. Такие данные содержатся в исследовании, который представил в понедельник, 17 ноября аналитический центр ВЦИОМ.

С утверждением «Я люблю читать» в ходе опроса согласилось 66% опрошенных. Этот показатель вырос на 5 п. п. по сравнению с 2017 годом, когда любителями чтения оказались 61% респондентов. В 2014 году их было 48%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2025 году среди женщин любителей чтения оказалось заметно больше, чем среди мужчин (73% против 58% опрошенных). Каждый день или почти каждый день читают 29% опрошенных, один-два раза в неделю — 22%, один-два раза в месяц — 10%. 26% россиян ответили, что совсем не читают книг. Чаще всего такой вариант выбирали респонденты старше 78 лет (50% опрошенных). А вот самыми читающими оказались старшие миллениалы (родившиеся с 1982 по 1991 год) — лишь 17% из них к книгам не притрагиваются.

По данным ВЦИОМа, россияне отдают предпочтение художественной литературе, ее выбирают 61% опрошенных. На втором по популярности месте — книги о саморазвитии, здоровье и различная прикладная литература (психология, коучинг, кулинария, хобби).

Чаще всего респонденты используют для чтения именно бумажные книги, вторым по популярности вариантом оказалось чтение с телефона. «Вопрос о том, когда электронные книги победят печатные, еще недавно казался актуальным: ожидалось повторение судьбы газет и журналов, где бумага действительно стала уходящей натурой,— отмечает председатель научного совета аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.— Но перспективы печатных изданий остаются устойчиво позитивными не потому, что замещение откладывается, а потому что нормой стало гибридное чтение — большинство россиян совмещают бумажный и электронный форматы». «Мультиформатное чтение», отмечает эксперт, с каждым годом все органичнее встраивается в повседневность. «Выбор диктуют не вкусы как таковые, а удобство, время, место, доступность и даже жанр. В метро удобнее читать детектив на смартфоне, а серьезный нон-фикшн с обилием ссылок и приложений — дома, предпочитая бумажный том»,— уверен он.

Полина Ячменникова