Пусть полежит

Старые мусорные полигоны, которые должны быть закрыты до конца 2025 года, продолжат действовать — такой законопроект принят Госдумой 19 ноября в первом чтении. Автором проекта — Брянской областной думой — ликвидацию таких свалок предложено отложить до 2029 года, однако правительство в своем отзыве хотело бы ограничить перенос срока 2028 годом, что, видимо, и будет утверждено при втором чтении. Также при доработке документ предполагается дополнить большей конкретикой, в частности — об обязательствах регионов по строительству замещающей старые полигоны инфраструктуры. Обсуждение законопроекта в Госдуме вышло за рамки обсуждения сроков переноса закрытия свалок — депутаты высказали ряд претензий к реализации «мусорной реформы» в целом.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий сроки действия временных мусорных полигонов до 1 января 2029 года. Документ, вносящий изменения в закон «Об отходах производства и потребления» разработала Брянская областная дума. В обоснование продления срока авторы сослались на режим контртеррористической операции, затрудняющий строительство мусорной инфраструктуры, а также на такие проблемы, как увеличение транспортных расходов, рост затрат на сортировку и переработку, повышение тарифов на услуги региональных операторов. Как сообщил в ходе заседания зампред Брянской областной думы Николай Якушенко, концепцию законопроекта поддержали 38 субъектов РФ.

Поясним: полигоны, введенные в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие проектной документации, без которой их внесение в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) невозможно, должны были быть закрыты или модернизированы еще к 1 января 2023 года. Но в 2022-м срок был отодвинут до 1 января 2026 года.

По данным госинформсистемы учета твердых коммунальных отходов (ТКО), сейчас в РФ насчитывается 1098 объектов захоронения и хранения отходов, существовавших до 2019 года. Из них 853 — действующие.

Обсуждение законопроекта оказалось бурным. Депутаты согласились с тем, что проблема требует принятия срочных мер, иначе регионы будут «загнаны в тупик». Сложившуюся ситуацию они расценили как провал «мусорной реформы». «Где гарантия, что через два-три года мы с вами не придем к такому же решению?» — задался вопросом депутат Владимир Сысоев (ЛДПР). «Уверенность основывается на планах, которые мы подписали с каждым субъектом в виде "дорожных карт",— ответил на это присутствовавший на заседании заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев.— Регионы, которые не справятся со своими обязательствами, столкнутся с необходимостью работы в индивидуальном порядке, включая введение чрезвычайной ситуации».

Ко второму чтению законопроект должен быть доработан для обеспечения мер, которые позволят закрыть временные полигоны. При этом срок на это будет, видимо, меньше принятого в первом чтении. В официальном отзыве правительства отмечено, что действие таких объектов обработки ТКО уже продлевалось, в связи с чем следует оставить возможность их использования лишь до 1 января 2028 года.

В Минприроды “Ъ” подтвердили, что работа ко второму чтению документа уже ведется.

Должны быть прописаны нормы, благодаря которым вместо временных полигонов появится замещающая инфраструктура, будут закреплены обязанности регионов по созданию таких объектов, определен порядок действий и ответственность субъектов РФ за их неисполнение. Кроме того, предлагается установить аналогичные нормы по использованию полигонов, уже включенных в ГРОРО, но вместимость которых исчерпана или близка к исчерпанию.

Отметим, что при обсуждении проекта вопросы депутатов вышли за рамки обозначенной темы — парламентарии искали в том числе виновных в срыве строительства новой мусорной инфраструктуры, обсуждали не всегда эффективные, по их мнению, действия Минприроды и «Российского экологического оператора» по выправлению сложной ситуации с утилизацией мусора, а также усилия властей по сдерживанию тарифов на вывоз ТКО и успешность продвижения к выполнению цели нацпроекта «Экономика замкнутого цикла» (переработка не менее 25% всех отходов производства и потребления к 2030 году).

Анна Королева