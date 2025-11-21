Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев получил 13 лет колонии

Ленинский районный суд Уфы признал бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева виновным в вымогательстве и получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 13-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд зачел ему нахождение в СИЗО с 30 сентября 2024 года — день за два.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Кроме лишения свободы, Алан Марзаев получил 12-летний запрет на госслужбу. Суд оштрафовал бывшего вице-премьера на 561,3 млн руб. и взыскал 37 млн руб. — сумму, эквивалентную полученной взятке. Также по иску прокуратуры суд лишил Алана Марзаева почетных званий Заслуженного строителя и Заслуженного экономиста Башкирии, медали «За трудовую доблесть» и ордена Салавата Юлаева. Кроме того суд конфисковал земельный участок и дачу в селе Каракуль Кармаскалинского района, принадлежащие водителю господина Марзаева — гособвинение считает, что дом строился на деньги подсудимого.

Также до вступления приговора в силу арестована гостиница сына подсудимого в Северной Осетии.

Премьер-министру Башкирии Андрею Назарову вынесено частное постановление за ненадлежащее противодействие коррупции среди подчиненных.

Господину Марзаеву вменялось вымогательство «откатов» от руководства уфимской компании «Дортрансстрой» — одной из крупнейших дорожно-строительных предприятий Башкирии. По версии гособвинения, подсудимый потребовал от основателя фирмы Марата Латыпова и гендиректора Дмитрия Гилимьянова выплачивать по 10% от суммы каждого контракта, заключенного «Дортрансстроем» с управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы. Общая сумма шести таких контрактов составила 561,3 млн руб., таким образом, размер откатов якобы должен был достичь более 56,1 млн руб. Следствие считает, что с декабря 2023-го по апрель 2024 года Алан Марзаев через посредника — ныне покойного министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова — получил 37 млн руб.

Подсудимый и его адвокаты отрицают факты вымогательства и получения взяток, называя уголовное дело результатом многолетней провокации правоохранительных органов.

Государственный обвинитель просил приговорить бывшего члена правительства Башкирии к 14-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовать его на 561,3 млн руб., взыскать 37 млн руб., полученных в виде взятки, а также лишить госнаград и почетных званий.

Идэль Гумеров