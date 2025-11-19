Очень локальная локализация такси

В следующем году вступят в силу требования к локализации автомобилей такси, однако соблюдать их намерены далеко не все водители. По данным опроса таксистов, проведенного «Ромиром», только 5% из них планируют менять машину под требования закона, еще 42% продолжат работу на имеющемся автомобиле, а 24% опрошенных намерены использовать транспортное средство автопарка. Остальные перейдут в серую зону либо вовсе уйдут из отрасли. О негативных последствиях для отрасли ранее предупреждал и сам бизнес. В Госдуме также предлагали послабления для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

В России только 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси, выяснили в «Ромире», опросившем 1,5 тыс. занятых в этой сфере в городах с численностью более 500 тыс. человек. Продолжать работать на своей машине планируют 42% водителей, при этом только у 29% из них автомобиль считается локализованным. Еще 24% опрошенных будут работать на машине таксопарка. Остальные будут работать в серой зоне, перейдут в наем или вовсе уйдут из отрасли.

Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 года. С этого момента в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня. Пока в нем 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Исключения предусмотрены только для операторов такси в Калининградской области и на Дальнем Востоке. К ним требования о локализации будут применять с марта 2028 года и с марта 2030 года соответственно.

Согласно данным участников рынка, в России на 10 сентября зарегистрировано 285,97 тыс. перевозчиков такси, использующих 1,17 млн автомобилей. При этом доля самозанятых от этих значений составляет 65,88% и 17,2% соответственно, ИП — 32% и 22,46%.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская подтверждает, что перевозчики не хотят покупать машины, подходящие под требования локализации. Таксопарки не спешат этого делать, потому что не могут себе позволить держать «убыточные машины», а самозанятые не располагают необходимой суммой в размере 2 млн руб. для единовременной покупки нового автомобиля, поясняет она. Особенно тревожна ситуация с самозанятыми перевозчиками, которые составляют значительную долю рынка и, как правило, используют транспортные средства, изначально не предназначенные для коммерческого использования, соглашается программный директор Международного евразийского форума такси Ангелина Никулина.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ, январь 2024 года: «Надо… сделать все, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешным».

На рынке такси большая текучесть кадров, и большинство водителей являются подработчиками, для которых экономически нецелесообразно менять личный автомобиль на соответствующий требованиям, соглашаются в такси «Максим». Причинами подработки являются временные финансовые трудности или низкая оплата труда на основном месте работы, ничего из этого не добавляет возможности купить новый, локализованный автомобиль, добавляют там. В компании уверены, что для самозанятых водителей, использующих личные автомобили, реализация нормы о локализации в нынешнем виде фактически закроет вход на рынок такси.

Закон о локализации такси является мерой поддержки российского автопрома, однако на практике может спровоцировать массовый отток водителей с рынка такси и рост стоимости поездок для пассажиров, не исключает Ангелина Никулина. Опасаясь этого, бизнес добивался послаблений для задействованных в такси самозанятых и индивидуальных предпринимателей, введение требований для которых приведет к уходу с легального рынка в 2026 году 200 тыс. водителей-совместителей на личных автомобилях (см. “Ъ” от 27 октября), а к 2030 году потери достигнут 500 тыс. человек.

Это обеспокоило и властей. Депутаты Госдумы предложили поправки к закону о локализации такси, согласно которым водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года (см. “Ъ” от 31 октября).

