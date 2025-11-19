США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирному атому

США и Саудовская Аравия подписали несколько соглашений. Одно из них посвящено сотрудничеству стран в атомной энергетике, второе — критически важным минералам, а третье — искусственному интеллекту. Соглашение по мирному атому Белый дом назвал основой для многолетнего партнерства, которое привлечет миллиардные инвестиции в энергетику королевства.

Договор гарантирует, что сотрудничество стран будет вестись по стандартам нераспространения ядерного оружия, утверждается в пресс-релизе Белого дома. Согласно документу, американские компании будут приоритетными партнерами королевства в этой области.

Второй договор согласует национальные стратегии по диверсификации цепочек поставок критически важных минералов. Эта договоренность основана на подобных соглашениях, которые президент Дональд Трамп заключил с другими торговыми партнерами США. Меморандум о взаимопонимании в области ИИ предоставляет Саудовской Аравии доступ к американским технологиям, задействованным в этой сфере.

Лидеры двух стран также подписали соглашение о стратегической обороне. Страны договорились о крупных военных закупках королевства, включая потенциальные поставки истребителей F-35 и почти 300 американских танков. Саудовская Аравия также обязалась рассматривать Штаты как основного стратегического партнера, а также пообещала увеличить инвестиции в США почти до $1 трлн.