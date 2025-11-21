Лизинг недосчитался доходов

Итоги трех кварталов 2025 года сложились не в пользу крупных лизинговых компаний: большинство показало либо существенное снижение прибыли, либо убытки. Во многом это было связано с потерями от реализации изъятых предметов лизинга и формированием резервов. Редкие позитивные результаты определялись индивидуальными особенностями бизнес-моделей компаний.

Согласно отчетности по РСБУ, по итогам девяти месяцев 2025 года совокупная чистая прибыль полутора десятков крупных лизинговых компаний составила 14,2 млрд руб., сократившись по сравнению с прошлым годом более чем в три раза. При этом лишь три компании показали прирост прибыли: «Альфа-Лизинг» (почти 4 млрд руб. против убытка годом ранее), «ДельтаЛизинг» (рост в два раза, до 3,7 млрд руб.) и «Росагролизинг» (рост в три раза, до 629 млн руб.). Другие крупные участники рынка показали резкое снижение прибыли, а четыре компании зафиксировали убытки: ГТЛК (2,2 млрд руб.), «ПСБ Лизинг» (1,6 млрд руб.), ЛК «Эволюция» (1,4 млрд руб.) и «ВТБ Лизинг» (966 млн руб.).

На результаты участников рынка продолжает оказывать влияние совокупность негативных факторов. Гендиректор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин называет среди них высокую ключевую ставку. В таких условиях остается низкой платежная дисциплина клиентов. Управляющий директор «Альфа-Лизинга» Максим Агаджанов отмечает, что «вырос объем ремаркетинга, частично перераспределился клиентский спрос и прежние бизнес-процессы перестали работать».

Вместе с тем, для каждой компании существуют индивидуальные факторы развития. В первом полугодии компания «ДельтаЛизинг» (основную долю в портфеле составляет лизинг оборудования) удерживала «объемы лизингового портфеля, а также добилась сокращения доли проблемных активов и роста маржинальности бизнеса», отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Романовский. По его мнению, в «Росагролизинге» прибыль обусловлена, в частности, тем, что большая часть портфеля представлена льготным лизингом с фиксированными ставками. В «Росагролизинге» объясняют положительный результат в первую очередь бизнес-моделью компании, связанной «с симбиозом господдержки и передовых рыночных подходов к бизнесу». В «Альфа-Лизинге» «полностью пересмотрели подход к управлению активами и создали современную инфраструктуру работы с техникой с пробегом: цифровой сток, автоматизированные продажи и сеть многофункциональных хабов в регионах».

На убыток компаний также влиял ряд индивидуальных факторов. В ГТЛК объясняют временный чистый убыток главным образом начислением курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов. «Основная доля убытка за девять месяцев 2025 года обусловлена результатами первого квартала, после чего в бизнесе наметилась положительная динамика»,— отмечают в компании. На финансовый результат ЛК «Эволюция», согласно опубликованной отчетности, наибольшее влияние оказало сокращение выручки, рост процентных расходов и начисление резервов под возможное обесценение активов. Согласно отчетности «ВТБ Лизинга», наибольшее влияние на формирование убытка оказали потери от реализации изъятых предметов лизинга и формирование резервов под обесценение активов. В «Европлане» снижение прибыли обусловлено прежде всего формированием повышенных резервов под ожидаемые и фактические потери, отметил первый заместитель гендиректора компании Илья Ноготков. «В остальном операционная модель бизнеса — чистая процентная маржа, маржа непроцентного дохода, отношение доходов к расходам — даже немного увеличила свою эффективность»,— добавляет менеджер.

До конца года динамика снижения совокупной прибыли сохранится — при поляризации финансовых результатов разных компаний. «Группа устойчивых компаний будет генерировать прибыль, в то время как другая группа, столкнувшаяся со структурными вызовами, останется в зоне убыточности»,— резюмирует управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Елена Ванюшина