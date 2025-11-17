Во главе не совмещается

Валерий Карпин в третий раз за те четыре года, что руководит футбольной сборной России, отказался от идеи совмещать пост ее наставника с аналогичной клубной должностью. На сей раз — на фоне провала на обоих фронтах. Московское «Динамо», которое Карпин возглавил летом, по итогам первой половины российского первенства оказалось в нижней половине таблицы. А национальная команда в рамках ноябрьского международного окна провела два неудачных товарищеских матча против не самых сильных южноамериканских оппонентов, сыграв вничью с перуанцами и уступив чилийцам.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Валерий Карпин ушел из «Динамо», чтобы вновь сосредоточиться на сборной

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявление главного тренера российской футбольной сборной Валерия Карпина. В нем он сообщил, что принял решение «завершить работу» в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной команде. Его Карпин назвал «взвешенным и продуманным». Отметив, что, на его взгляд, у «Динамо» «есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов», Валерий Карпин подчеркнул, что сегодня его «единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень»: «Для этого нам всем предстоит большая работа».

«Динамо» вскоре уточнило, что Валерий Карпин покинул его «по собственному желанию», и также привело прощальные слова специалиста, адресованные поклонникам клуба.

Из них следовало, что, «проанализировав все, что происходило в последнее время», Карпин сделал «тяжелый выбор» в пользу сборной. Он уточнил, что с динамовским руководством у него существовала договоренность о том, что именно она является для него «основным местом работы». «Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и "Динамо" — понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд. По-другому просто не могу»,— добавил тренер.

На самом деле, какой бы громкой ни выглядела эта новость, речь идет скорее о продолжении какой-то странной традиции, заключающейся в постоянных трансформациях статуса специалиста, признанного РФС наиболее достойным, чтобы возглавлять сборную по самому популярному в стране виду спорта. А их было уже пять за то время, что он трудится на посту ее наставника.

Валерия Карпина, тогда тренера «Ростова», пригласили в сборную, только что провалившуюся на чемпионате Европы со Станиславом Черчесовым, летом 2021 года.

Причем некоторое время он рассчитывал сочетать деятельность в ней с клубной, хотя мировая практика настаивает на вредности такого подхода: в ведущих сборных совместителей нет. Однако после того, как в стартовых встречах очередного сезона ростовчане проиграли «Динамо» и «Зениту», с «Ростовом» Валерий Карпин расстался, фактически вместе с РФС признав невозможность совмещения.

В клубе после этого возникла удивительная даже по российским меркам тренерская чехарда. Ее оборвали санкции, обрушившиеся в марте 2022 года на российский футбол вместе с началом специальной военной операции на Украине и выкинувшие из международных турниров сборную. РФС разрешил Валерию Карпину, которого как тренера сборной впереди ждали исключительно товарищеские матчи в основном с посредственными соперниками, снова превратиться в совместителя, а «Ростов» с удовольствием вернул его и на следующий год чуть было не взял медали первенства, отстав от занявшего третье место «Спартака» лишь на одно очко.

Впрочем, больше таких взлетов у отечественного середняка не было. А после зимней паузы в прошлом чемпионате Валерий Карпин снова трансформировался в освобожденного наставника сборной, неожиданно покинув «Ростов» посреди сезона. При этом объяснял он свой февральский поступок с помощью примерно тех же самых доводов, что и ноябрьский,— слишком большой нагрузкой из-за совмещения и необходимостью «сконцентрироваться» на той команде, что важнее для страны.

Однако правы оказались те, кто предполагал, что Карпин может изменить свое мнение. Уже летом с согласия РФС он заключил контракт с «Динамо», которое незадолго до этого, на финишном отрезке чемпионата, отправило в отставку Марцела Личку. С ним динамовцы в 2024 году чуть не взяли первое в своей истории золото чемпионата России, но в следующем сезоне рухнули на пятое место. В «Динамо» с появлением формального фронтмена отечественного тренерского корпуса связывали надежды на возвращение статуса, однако те несколько месяцев, что прошли после очередного назначения Валерия Карпина, служат скорее идеальным подтверждением тезиса о нежелательности совмещения должностей.

Дело в том, что на этот раз Валерий Карпин провалился на двух фронтах сразу.

«Динамо», стоимость заявки которого Transfermarkt оценивает в €107,6 млн (выше она только у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»), почти не выходило из состояния, похожего на кризисное, не смогло взять в первенстве верх ни над одним из конкурентов из ниши бесспорных грандов (а это, помимо зенитовцев, спартаковцев и краснодарцев, ЦСКА с «Локомотивом»), а на стыке октября и ноября, на излете первого круга чемпионата России, умудрилось выдать серию из пяти матчей без побед, в последнем из них уступив скромному тольяттинскому «Акрону». Она отбросила динамовцев (после возобновления турнира в ранге исполняющего обязанности главного тренера ими будет руководить Ролан Гусев) на десятое место в таблице, а их отставание в 13 очков от топ-тройки выглядит уже колоссальным.

Сборная России, которая в 2025 году смотрелась неплохо, справившись не только со слабыми оппонентами вроде гренадцев и замбийцев, но и, например, с довольно мощными иранцами, допустила срыв в рамках ноябрьского окна. На минувшей неделе она сыграла два матча с командами, о чьих возможностях говорит тот факт, что обе потерпели катастрофу в южноамериканской квалификации к чемпионату мира будущего года, а в рейтинге Международной федерации футбола находятся ниже российской. С перуанцами в Санкт-Петербурге россияне сыграли вничью — 1:1, а чилийцам в Сочи уступили со счетом 0:2, оборвав беспроигрышную серию, открывшуюся после «изоляционных» санкций, растянувшуюся на 22 встречи и до сих пор, кажется, обеспечивавшую Валерию Карпину солидный запас прочности в той роли, которую он считает основной.

Алексей Доспехов