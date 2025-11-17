Глава Минобороны ФРГ Писториус допустил войну НАТО с Россией до 2029 года

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил войну между НАТО и Россией до 2029 года. По его словам, вооруженный конфликт должен был начаться в 2029 году, однако сейчас некоторые военные эксперты считают, что это возможно уже в 2028-м.

Фото: Lisi Niesner / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус

«Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето»,— добавил Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Минобороны добавил, что для подготовки к потенциальным боевым действиям против России требуется усиление НАТО. Альянс, уточнил господин Писториус, обладает значительным потенциалом сдерживания, включая ядерное оружие, однако вооруженные силы требуют дальнейшего оснащения.

В то же время министр призвал не создавать впечатление, что НАТО не способно защититься. Вопрос сроков возможного конфликта остается спекулятивным, но военные эксперты оценивают восстановление российских вооруженных сил как фактор потенциальной угрозы для стран НАТО на восточном фланге, заключил Борис Писториус.

В начале лета почти все страны-члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. На этом, в частности, настаивал президент США Дональд Трамп.

