Приставам увеличивают десятину

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, увеличивающий исполнительский сбор (комиссия за взыскание долгов) судебных приставов с 7% до 12%. В Белом доме считают, что это станет «эффективным инструментом воздействия на должника», а заодно дополнительно принесет в бюджет до 50 млрд руб. в год. В Госдуме почти четверть голосовавших депутатов выступили против поправок, так и не поняв, как быть с должниками, у которых нет средств для оплаты долга. Основная часть задолженностей связана с алиментами, кредитами и микрокредитами, новый сбор не мотивирует их уплачивать, а приставов — эффективнее работать, уверены эксперты.

Поправки к федеральному закону «Об исполнительном производстве» правительство внесло в Госдуму в октябре 2025 года. В ст. 112 закона говорится об «исполнительском сборе» —фактически комиссии, которую пристав может взыскать с должника, если тот в пятидневный срок после возбуждения исполнительного производства не оплатил долг. Сейчас размер этого cбора составляет 7% с суммы долга или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тыс. руб. для гражданина или ИП и 10 тыс. руб.— для организации.

Правительство предлагает увеличить комиссию до 12%, а минимальную сумму сбора — до 2 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.

Заодно поправками предлагается изменить и схему уплаты сбора, взыскивая его одновременно с основной суммой долга (сейчас для этого нужно возбудить отдельное исполнительное производство). Исключение предлагается сделать, например, для долгов по алиментам, производствам о возмещении вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и делам о компенсации морального ущерба — в этих случаях сбор будет взыскиваться отдельно, то есть «по-старому», но в размере 12% от суммы долга. Подобные меры станут «эффективным инструментом воздействия на должника», говорится в пояснительной записке к проекту. В Белом доме подчеркивают, что повышение сбора приведет к дополнительному пополнению бюджета.

По данным Федеральной службой судебных приставов, в 2024 году в федеральный бюджет было перечислено 45,3 млрд руб. исполнительского сбора, а за десять месяцев 2025 года — 41,3 млрд руб. По данным Минюста, за последние пять лет из 400 млн исполнительных производств 290 млн — не были исполнены в срок, их доля выросла с 77% в 2020 году до 85% в 2024 году. В Белом доме прогнозируют, что в 2026 году увеличение сбора принесет дополнительно 25,3 млрд руб. в бюджет, в 2027 году — 37,5 млрд руб., с 2028 года — примерно по 50 млрд руб. в год.

Увеличение сбора будет мотивировать должника как можно быстрее выплатить долг и повысит эффективность работы приставов, пояснил первый замминистра юстиции РФ Евгений Заборчук, представляя документ 20 ноября в Госдуме. Чиновник также связал необходимость повышения сбора с общим повышением цен на «товары и услуги в экономике», подчеркнув, что его размер не пересматривался с 2013 года.

«Понятно, что инфляция и расходы (госаппарата.— “Ъ”) растут. А если у человека нет возможности заплатить, а его за это еще и штрафуют?» — посетовал депутат Андрей Кузнецов (СР), призвав коллег применить «более тонкий подход». В новом порядке взыскания сбора есть исключения для неплательщиков алиментов и других описанных выше категорий, что «позволит обеспечить социальную направленность регулирования», отметил содокладчик, зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный (ЕР). Господин Заборчук дал понять, что в трудной жизненной ситуации должник может обратиться в суд для уменьшения или списания как исполнительского сбора, так и всего долга.

Депутат Олег Сысоев (ЛДПР) привел более веский аргумент, сославшись на определение Конституционного суда (КС) РФ от 2001 года, которым порядок выплаты исполнительского сбора вместе с основным долгом был признан незаконным «как создающий риски исполнения законных требований взыскателя». Заодно господин Сысоев пожурил российскую почту, не всегда вовремя доставляющую уведомления от приставов и судов. Впрочем, Евгений Заборчук заверил депутата, что «внимательно изучил» решение КС и оно, по его словам, лишь запрещает взыскивать сбор в первоочередном порядке. Претензии к работе почты чиновник оставил без комментариев.

Законопроект был принят в первом чтении 287 голосами за, против было 89 депутатов.

Традиционно большой объем долгов формируется по алиментам, кредитам и микрокредитам, пояснила “Ъ” адвокат коллегии «Аронов и партнеры» Мария Бабаева, на эти категории должников и будет приходиться основное увеличение фискальной нагрузки.

Однако законопроект их «мало мотивирует», уверена госпожа Бабаева, «если денег или желания платить нет, должник в любом случае ничего не исполнит». Для неплательщиков алиментов увеличение даже минимального сбора до 2 тыс. руб. «может стать значительным дополнительным бременем, не увеличивающим, однако, шансы на взыскание основного долга», полагает адвокат.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает единственной целью законопроекта пополнение бюджета — «никакого увеличения эффективности исполнительного производства в случае повышения исполнительского сбора не произойдет». Госпожа Бабаева считает, что новые сборы «едва ли замотивируют и приставов эффективнее работать», так как это платеж в бюджет, а не премия конкретному исполнителю.

