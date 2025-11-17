Reuters: Chevron рассматривает покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Крупная энергетическая компания США Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Об этом со ссылкой на пять знакомых с процессом источников сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних компаний. Министерство разрешило проводить транзакции с зарубежными активами ЛУКОЙЛа до 13 декабря.

14 ноября ЛУКОЙЛ сообщил о переговорах с потенциальными покупателями, среди которых американский инвестиционный фонд Carlyle. Интерес к покупке активов ЛУКОЙЛа также выразили компании из Румынии и Казахстана. Швейцарский трейдер Gunvor также выражал готовность купить зарубежные активы компании, но через неделю отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию.