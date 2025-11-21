Татьяна Ким назвала запрет на систему скидок на WB борьбой банков с конкурентами

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким заявила, что публичная кампания крупнейших банков страны против системы скидок на маркетплейсах — это попытка уничтожить конкурентов. Она назвала такой подход несправедливым и призвала банки не наказывать Ozon и Wildberries.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов»,— сказала Татьяна Ким в комментарии РБК. Она отметила, что у самих банков есть собственные маркетплейсы, где они пытаются выстраивать похожие программы лояльности с пессимизацией других средств оплаты. Однако такие попытки, по мнению госпожи Ким, не всегда были удачными.

Спор между банками и маркетплейсами обострился после заявления Германа Грефа 18 ноября о том, что онлайн-площадки недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок. 20 ноября главы пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Источник «Ъ» в одном из банков-подписантов письма говорил, что финансовые организации «в бешенстве» из-за практики скидок на маркетплейсах, зависящих от способа оплаты.

