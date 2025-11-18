Металлурги смещают фокус

В условиях падения спроса на сталь ММК (MOEX: MAGN) приобрел поставщика высокотехнологичного проката, в том числе для автопрома, «Кама-Трейд Татарстан». Аналитики называют фокус на конкретных потребителях правильным в условиях кризиса, но считают потенциал потребления в машиностроительном секторе ограниченным.

Одна из крупнейших металлургических компаний РФ ММК приобрела структуры «Кама-Трейд Татарстан», которая занимается поставкой металлопроката и очисткой металла. Как сообщили в ММК 18 ноября, сделка позволит укрепить позиции группы в одном из ключевых регионов присутствия, нарастить поставки высокотехнологичного проката для автопрома и оптимизировать операционные затраты. Стоимость сделки не раскрывается.

В ММК уточнили “Ъ”, что приобретение позволит увеличить ежегодные продажи металлопродукции на 35–40 тыс. тонн.

Ведущий аналитик «Т-инвестиций» Ахмед Алиев оценил стоимость активов в 650–750 млн руб. В перспективе продажи стали через этого трейдера могут вырасти на 100–150 тыс. тонн, прогнозирует он.

Ассортимент «Кама-Трейд Татарстан», по собственным данным, включает свыше 1 тыс. наименований металлопродукции. Мощности позволяют единовременно хранить до 20 тыс. тонн. Компания управляет сервисным центром Brandsteel в Набережных Челнах объемом производства 200 тонн в сутки. Предприятие занимается EPS-очисткой металла (Eco Pickled Surface, экотравление поверхностей), при которой не используются кислоты. Центр ранее оказывал ММК услуги по дальнейшей обработке магнитогорского металла. В числе партнеров центра названы КамАЗ, производитель спецтехники ЕлАЗ, Минский тракторный завод и т. д.

В 2024 году выручка ТД «Кама-Трейд Татарстан» выросла на 7,7%, до 3,32 млрд руб., прибыль от продаж — на 49,1%, до 76,39 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 26,7%, до 17,23 млн руб. Прежде «Кама-Трейд Татарстан» принадлежала Андрею Бредихину, следует из ЕГРЮЛ.

ММК расширяет портфель активов в условиях затяжного кризиса в отрасли черной металлургии. По итогам января—сентября 2025 года компания сократила производство стали на 13,7% год к году, до 7,61 млн тонн, продажи металлопродукции упали на 10,4%, до 7,39 млн тонн. Выручка снизилась на 23%, до 464,1 млрд руб., EBITDA — на 52,8%, до 61,2 млрд руб., чистая прибыль — на 84,3%, до 10,66 млрд руб.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин говорит, что исторически рентабельность трейдеров была невысокой, в пределах 2–3%, и при нормальных рыночных условиях сталевары делили с ними свою маржу. Но в текущей стрессовой ситуации и кризисном уровне рентабельности компании максимально стараются по всем сегментам улучшать свои показатели, включая сбыт, отмечает он.

14 процентов может составить падение спроса на сталь в РФ в 2025 году, по оценкам «Северстали»

Машиностроение — вторая по объему потребления металла отрасль после строительства. Но и здесь ситуация остается сложной, указывали источники “Ъ”. По данным «Северстали», спрос в машиностроении в 2025 году сократится на 32% в связи с высокой стоимостью кредитов и лизинга, ростом импорта техники, профицитом вагонов и снижением погрузки на железной дороге.

По данным Росстата, выпуск грузовых автомобилей в январе—сентябре 2025 года снизился на 30,8% год к году, до 97,4 тыс. штук, грузовых вагонов — на 24,2%, до 41,5 тыс. штук. Но, возможно, рынок грузовиков уже прошел нижнюю точку. Так, КамАЗ в ноябре вернулся с четырехдневного к пятидневному графику работы и допускает сохранение этого режима работы в декабре. Согласно базовому прогнозу «Автостата», продажи тяжелых грузовиков массой свыше 16 тонн в РФ в 2026 году могут вырасти на 20%, до 54 тыс. штук.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что фокус на конкретных потребителях — это верная стратегия в условиях кризиса. По его словам, ММК исторически работает с машиностроением и автопромом, а теперь осваивает смежные сегменты, которые ранее считал недостаточно прибыльными. Но, добавляет эксперт, потенциал машиностроительного сектора ограничен, а перспективы расширения спроса за счет, к примеру, локализованных китайских автомобильных брендов в ближайшие годы туманны. «Прорыв в этом направлении, если и случится, возможен лишь через пять-семь лет, когда удастся убедить китайские компании начать локальную сборку на российских мощностях и с использованием российской стали»,— считает Максим Шапошников.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова