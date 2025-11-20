Путин о боях в Константиновке, ВСУ в Купянске и «золотых горшках» преступной группировки в Киеве

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Там он провел совещание, обсудив ситуацию на различных фронтах, и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками «Запад» и «Юг». Главные заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР.

В районе Купянска-Узлового удалось заблокировать около 15 батальонов ВСУ.

Бывший командующий группировки «Юг» Александр Санчик назначен замминистра обороны РФ. Командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев.

Это уже никакое не политическое руководство на Украине, это преступная группировка.

Для всех понятно, что эти люди (руководство Украины.— «Ъ» ), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат.

Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Валерий Герасимов

Условия для сдачи в плен ВСУ в Купянске и Красноармейске созданы, многие из них под угрозой обстрелов своих же не могут сдаться.

Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях.

Купянск освобожден. Освобождено более 80% территории Волчанска. 70% территории Красноармейска находится под контролем ВС РФ. Также ВС РФ продвигаются в Северске.

Соединения группировки «Запад» после освобождения Купянска продолжают уничтожение формирований на левом берегу реки Оскол.

Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Группировка «Восток» с 1 ноября освободила более 230 кв. км в Днепропетровской и Запорожской областях.

На запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское.

По плану Генштаба наносятся ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК.

ВСУ не оставляет попыток деблокировать окруженные в Димитрове, Красноармейске и Северске войска.

Командующие группировками

Войска заняли восточную и юго-восточную части города Константиновка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики и уже приступили к зачистке центра населенного пункта, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ Сергей Медведев.

Прорыва ВСУ из Купянска не допущено, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.

Группировка «Южная» развивает наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища, завершается освобождение Иванополья, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.

Российские войска взяли под контроль Масляковку, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.

Освобожден населенный пункт Ямполь, сообщил командующий Западной группировки войск ВС РФ Сергей Кузовлев.

Группировка «Запад» освободила Петропавловку, ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой, сообщил командующий Западной группировки войск ВС РФ. ВС РФ активно продвигаются в направлении Красного Лимана.

