Путин о боях в Константиновке, ВСУ в Купянске и «золотых горшках» преступной группировки в Киеве

Герасимов доложил Путину о переходе Купянска под контроль ВС РФ

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Там он провел совещание, обсудив ситуацию на различных фронтах, и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками «Запад» и «Юг». Главные заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

  • Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР.
  • В районе Купянска-Узлового удалось заблокировать около 15 батальонов ВСУ.
  • Бывший командующий группировки «Юг» Александр Санчик назначен замминистра обороны РФ. Командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев.

  • Это уже никакое не политическое руководство на Украине, это преступная группировка.
  • Для всех понятно, что эти люди (руководство Украины.— «Ъ»), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат.
  • Киевское руководство удерживает власть ради личного обогащения.
  • Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Валерий Герасимов

  • Условия для сдачи в плен ВСУ в Купянске и Красноармейске созданы, многие из них под угрозой обстрелов своих же не могут сдаться.
  • Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях.
  • Купянск освобожден. Освобождено более 80% территории Волчанска. 70% территории Красноармейска находится под контролем ВС РФ. Также ВС РФ продвигаются в Северске.
  • Соединения группировки «Запад» после освобождения Купянска продолжают уничтожение формирований на левом берегу реки Оскол.
  • Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Группировка «Восток» с 1 ноября освободила более 230 кв. км в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • На запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское.
  • По плану Генштаба наносятся ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК.
  • ВСУ не оставляет попыток деблокировать окруженные в Димитрове, Красноармейске и Северске войска.

Командующие группировками

  • Войска заняли восточную и юго-восточную части города Константиновка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики и уже приступили к зачистке центра населенного пункта, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ Сергей Медведев.
  • Прорыва ВСУ из Купянска не допущено, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.
  • Группировка «Южная» развивает наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища, завершается освобождение Иванополья, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.
  • Российские войска взяли под контроль Масляковку, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.
  • Освобожден населенный пункт Ямполь, сообщил командующий Западной группировки войск ВС РФ Сергей Кузовлев.
  • Группировка «Запад» освободила Петропавловку, ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой, сообщил командующий Западной группировки войск ВС РФ. ВС РФ активно продвигаются в направлении Красного Лимана.

Анна Токарева

