Путин о боях в Константиновке, ВСУ в Купянске и «золотых горшках» преступной группировки в Киеве
Герасимов доложил Путину о переходе Купянска под контроль ВС РФ
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Там он провел совещание, обсудив ситуацию на различных фронтах, и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками «Запад» и «Юг». Главные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
- Бои идут уже внутри Константиновки в ДНР.
- В районе Купянска-Узлового удалось заблокировать около 15 батальонов ВСУ.
- Бывший командующий группировки «Юг» Александр Санчик назначен замминистра обороны РФ. Командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев.
- Это уже никакое не политическое руководство на Украине, это преступная группировка.
- Для всех понятно, что эти люди (руководство Украины.— «Ъ»), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат.
- Киевское руководство удерживает власть ради личного обогащения.
- Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен.
Валерий Герасимов
- Условия для сдачи в плен ВСУ в Купянске и Красноармейске созданы, многие из них под угрозой обстрелов своих же не могут сдаться.
- Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях.
- Купянск освобожден. Освобождено более 80% территории Волчанска. 70% территории Красноармейска находится под контролем ВС РФ. Также ВС РФ продвигаются в Северске.
- Соединения группировки «Запад» после освобождения Купянска продолжают уничтожение формирований на левом берегу реки Оскол.
- Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Группировка «Восток» с 1 ноября освободила более 230 кв. км в Днепропетровской и Запорожской областях.
- На запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское.
- По плану Генштаба наносятся ответные массированные удары по объектам ВПК Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК.
- ВСУ не оставляет попыток деблокировать окруженные в Димитрове, Красноармейске и Северске войска.
Командующие группировками
- Войска заняли восточную и юго-восточную части города Константиновка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики и уже приступили к зачистке центра населенного пункта, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ Сергей Медведев.
- Прорыва ВСУ из Купянска не допущено, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.
- Группировка «Южная» развивает наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища, завершается освобождение Иванополья, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.
- Российские войска взяли под контроль Масляковку, сообщил командующий Южной группировки ВС РФ.
- Освобожден населенный пункт Ямполь, сообщил командующий Западной группировки войск ВС РФ Сергей Кузовлев.
- Группировка «Запад» освободила Петропавловку, ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой, сообщил командующий Западной группировки войск ВС РФ. ВС РФ активно продвигаются в направлении Красного Лимана.