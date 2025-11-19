Россия нашла упоение в Корее

В России растет употребление соджу — традиционного корейского алкогольного напитка. В январе—сентябре 2025 года его продажи в натуральном выражении увеличились на 105,6% год к году, до 716 тыс. декалитров. Такая тенденция во многом связана с локализацией производства и очередным витком популярности азиатской культуры. Эксперты считают, что рынок еще далек от насыщения, и ожидают дальнейшего роста категории.

В январе—сентябре 2025 года в России продажи корейского традиционного напитка соджу увеличились на 105,6% год к году, до 716 тыс. декалитров (дал), следует из данных рейтинга A.List. Так, ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» продало соджу под брендом «Джантуган» на 495,1% больше год к году — 241 тыс. дал, заняв первое место среди производителей. Калужский ликероводочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» увеличил продажи бренда Stun на 46,4%, до 134 тыс. дал. Алкогольная сибирская группа (АСГ) продала 125 тыс. дал марки Sibsa, что на 303,2% больше год к году. Впрочем, впечатляющий рост связан в том числе с низкой базой.

Топ-6 марок соджу по продажам в России за январь—сентябрь 2025 года Выйти из полноэкранного режима Бренд Производитель Продажи (тыс. дал) Изменение (% год к году) Доля рынка (%) «Джантуган» «Объединенные пензенские водочные заводы» 241 495,1 33,7 Stun КЛВЗ «Кристалл» 134 46,4 18,7 Sibsa Алкогольная сибирская группа 125 303,2 17,5 Insight КЛВЗ «Кристалл» 97 нет данных 13,5 «Соджу» Алкогольная сибирская группа 68,5 –53,2 9,6 Jinro Jinro (Южная Корея) 25 –21,9 3,5 Всего 716 105,6 100 Открыть в новом окне Источник: рейтинг A.List и аналитическое агентство «ЭТА.Лаб».

По данным аналитической компании «Нильсен», спрос на соджу в России растет опережающими темпами по сравнению с другими видами алкоголя. В январе—августе 2025 года натуральные продажи этого напитка выросли на 76,4%, в то время как денежные сократились на 2,7%. Для сравнения, в целом категория слабоалкогольных напитков, в которую входит и соджу, увеличилась на 1,7% в натуральном выражении и на 14,2% в денежном.

Во-первых, на рост популярности соджу в России повлиял запрос на слабый алкоголь, поясняет президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Во-вторых, добавляет эксперт, продажу соджу растут за счет бума популярности в России азиатской культуры. Тренд характерен не только для соджу. Например, летом прошлого года в России наблюдался также рост продаж корейского мороженого (см. “Ъ” от 19 августа 2024 года).

В АСГ отмечают, что соджу сейчас активно продвигают через корейские рестораны. Популярность корейской кухни вывела этот напиток из нишевого статуса в мейнстрим, соглашается директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк.

По словам владельца КЛВЗ Павла Победкина, популярность соджу — общемировая тенденция. В АСГ также связывают рост продаж с запросом на разнообразные вкусовые напитки с низким градусом. В этой категории количество вариаций вкусов насчитывает более 20, что делает ее привлекательной в том числе для женской аудитории, уточняют в компании.

Кроме того, на рост продаж повлияло наличие локального производства соджу, которое стали налаживать с 2023 года. Как оценивают в АСГ, российский соджу стоит от 270 руб. за бутылку, в то время как импортный — почти в три раза дороже, от 750 руб. Елена Слободанюк называет локализацию производства одним из ключевых факторов, приведших к бурному росту категории. По подсчетам A.List, в то же время у импортного корейского соджу Jinro, наоборот, наблюдается снижение продаж. В январе—сентябре 2025 года реализация этого бренда сократилась на 21,9% год к году, до 25 тыс. дал.

При этом изначально запуск производства соджу в России планировался лишь в качестве эксперимента, отмечает Андрей Московский. Но очень быстро его разлив поддержали многие местные алкогольные компании, добавляет эксперт. По его данным, только в 2025 году на рынок было выведено 13 новых марок российского соджу. Например, летом 2025 года о запуске производства соджу под маркой Kumiho объявил «Татспиртпром» (см. “Ъ” от 23 июня).

Впрочем, хотя в категорию продолжают заходить новые игроки, их совокупное влияние на рынок пока незначительно, считает Павел Победкин. Госпожа Слободанюк полагает, что рынок соджу в России еще далек от насыщения. Несмотря на активный рост спроса, Андрей Московский не исключает, что это может быть лишь временный тренд. Для успешного закрепления на рынке должно пройти не менее трех лет активных продаж такой продукции, заключает эксперт.

Владимир Комаров, Мария Бархатова