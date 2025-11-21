Моду на сладкое потянуло на перемены

Интерес российских потребителей к дубайскому шоколаду упал. Осенью продажи сократились в разы, несмотря на снижение стоимости на 70%. В рознице шоколада с особой начинкой из теста и фисташек, только в прошлом году набравшего популярность, будет меньше, как и его производных. Это связано с исчерпанием эффекта новизны и снижением качества продукции у некоторых производителей, считают участники рынка.

В октябре 2025 года продажи дубайского шоколада год к году сократились в шесть раз, подсчитали в маркетплейсе Flowwow. В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) отмечают, что спрос на эту продукцию в сентябре—октябре снизился в 2,7 раза год к году. В «Ленте» также фиксируют постепенное сокращение интереса к этому десерту.

Дубайский шоколад — плитки с начинкой из катаифи (теста на воде, нарезанного лапшой и обжаренного) используется в восточных десертах) и фисташек. Рецепт был создан в 2021 году, но популярность продукт стал набирать в декабре 2023 года. В России, как и Европе, дубайский шоколад стал пользоваться повышенным спросом в 2024 году.

Руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина считает, что интерес к продукту базировался преимущественно на эффекте новизны. Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков считает, что пик спроса на десерт пришелся на начало прошлого года.

Директор по маркетингу производителя кондитерских изделий «Акульчев» Вера Обносова называет резкий спад после скачка траекторией, характерной для «вирусных» категорий товаров, каковым является дубайский шоколад. Сейчас присутствие этой продукции в российской рознице, по ее мнению, будет постепенно сокращаться и в течение ближайшего года его ассортимент станет ограниченным. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что сейчас на полках магазина представлено в среднем по две-шесть позиций дубайского шоколада. Он формирует 5% всех продаж в категории.

Интерес потребителей стимулировал производителей наращивать выпуск, повышая доступность. Согласно «Платформе ОФД», медианная стоимость плитки дубайского шоколада в сентябре—октябре 2025 года составила 796 руб., потеряв год к году 70%. Аналитики Wildberries заметили снижение среднего чека на 40%. Но расширение предложения повлияло и на качество продукции. Стандарта дубайского шоколада не существует: каждый производитель может класть в начинку столько фисташек и катаифи, сколько посчитает нужным, объясняет президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.

Фисташки, по словам господина Муравьева, вдвое дороже фундука, катаифи также считается продуктом с высокой ценой.

Рынок оказался наводнен бюджетными вариациями, которые отдаленно напоминают дубайский шоколад, что, по словам эксперта, рано или поздно приведет к потере интереса покупателей к продукту.

Вера Обносова поясняет, что на пике спроса трендовые продукты позволяют производителям рассчитывать на ценовую премию 10–40%, но этот эффект краткосрочен.

Госпожа Перетягина предполагает, что следующим трендовым десертом станет продукция из Китая, Кореи или Японии. В «Черноголовке» считают, что востребованными в целом могут быть необычные вкусы, сочетания и начинки. Одновременно в компании говорят о росте интереса к крафтовым изделиям.

Но модной новинкой едва ли будет именно шоколад. Согласно «Нильсен», натуральные продажи шоколадных категорий сладостей в рознице в январе—сентябре 2025 года сократились на 6,5% год к году. В «Такскоме» (оператор фискальных данных) заметили снижение спроса на обычный шоколад в сентябре—ноябре на 19% год к году. По подсчетам «Нильсен», в январе—сентябре средняя стоимость шоколадных плиток в рознице увеличилась на 33,9% год к году, до 1,26 тыс. руб. за килограмм. Спрос, по мнению аналитиков, перетекает в смежные категории, показавшие менее заметный рост цен. Это, например, покрытое шоколадом печенье и шокопаи (мягкое печенье с начинкой), на которые цены год к году выросли на 12,5% и 7,3% соответственно.

