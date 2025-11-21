Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что включает «план Трампа» по мирному урегулированию на Украине

Axios: план Трампа по урегулированию на Украине насчитывает 28 пунктов

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Что вошло в мирный план США — в подборке «Ъ».

План Дональда Трампа по Украине

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек.

7. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО не будет размещать свои войска на Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

  • США получат компенсацию за предоставленные гарантии;
  • если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;
  • если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы;
  • если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок.

12. Пакет мер по восстановлению Украины:

  • создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;
  • США будут сотрудничать с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;
  • совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;
  • развитие инфраструктуры;
  • добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;
  • разработка Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

  • снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;
  • США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;
  • Россию пригласят обратно в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

  • $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;
  • США получат 50% прибыли от этой операции; Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства России в Европе будут разморожены;
  • остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту;

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения.

16. Россия законодательно закрепит свою политику ненападения на Европу и Украину.

17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.

20. Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков.

Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств,

Обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ.

Запрещается любая нацистская идеология и связанная с ней деятельность.

21. Территории:

  • Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами;
  • Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;
  • Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
  • Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

22. Стороны обязаны не изменять это территориальное устройство силой, а в случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:

  • все пленные и тела погибших будут обменяны по принципу «всех на всех»;
  • все гражданские заложники и пленные будут возвращены, включая детей;
  • будет реализована программа воссоединения семей;
  • будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. На Украине пройдут выборы через 100 дней после подписания соглашения.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.

27. Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться «Советом Мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение мирного договора будут применяться санкции.

28. Прекращение огня вступит в силу после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, чтобы начать реализацию соглашения.

Новости компаний Все