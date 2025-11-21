Что включает «план Трампа» по мирному урегулированию на Украине
Axios: план Трампа по урегулированию на Украине насчитывает 28 пунктов
21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Что вошло в мирный план США — в подборке «Ъ».
План Дональда Трампа по Украине
1. Суверенитет Украины будет подтвержден.
2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными.
3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.
4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.
5. Украина получит надежные гарантии безопасности.
6. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек.
7. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.
8. НАТО не будет размещать свои войска на Украине.
9. Европейские истребители будут размещены в Польше.
10. Гарантии США:
- США получат компенсацию за предоставленные гарантии;
- если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;
- если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы;
- если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными.
11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок.
12. Пакет мер по восстановлению Украины:
- создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;
- США будут сотрудничать с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;
- совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;
- развитие инфраструктуры;
- добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;
- разработка Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.
13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:
- снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;
- США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;
- Россию пригласят обратно в G8.
14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:
- $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;
- США получат 50% прибыли от этой операции; Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства России в Европе будут разморожены;
- остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту;
15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения.
16. Россия законодательно закрепит свою политику ненападения на Европу и Украину.
17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.
18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
19. Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.
20. Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков.
Обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ.
Запрещается любая нацистская идеология и связанная с ней деятельность.
21. Территории:
- Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами;
- Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;
- Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
- Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.
22. Стороны обязаны не изменять это территориальное устройство силой, а в случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются.
23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Черное море.
24. Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:
- все пленные и тела погибших будут обменяны по принципу «всех на всех»;
- все гражданские заложники и пленные будут возвращены, включая детей;
- будет реализована программа воссоединения семей;
- будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
25. На Украине пройдут выборы через 100 дней после подписания соглашения.
26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.
27. Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться «Советом Мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение мирного договора будут применяться санкции.
28. Прекращение огня вступит в силу после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, чтобы начать реализацию соглашения.