Что включает «план Трампа» по мирному урегулированию на Украине

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Что вошло в мирный план США — в подборке «Ъ».

План Дональда Трампа по Украине

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек.

7. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО не будет размещать свои войска на Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США: США получат компенсацию за предоставленные гарантии;

если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы;

если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными. 11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок.

12. Пакет мер по восстановлению Украины: создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

США будут сотрудничать с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;

совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

развитие инфраструктуры;

добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;

разработка Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику: снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;

США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

Россию пригласят обратно в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом: $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;

США получат 50% прибыли от этой операции; Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства России в Европе будут разморожены;

остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту; 15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения. 16. Россия законодательно закрепит свою политику ненападения на Европу и Украину. 17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1. 18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. 19. Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50. 20. Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков. Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств, Обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ. Запрещается любая нацистская идеология и связанная с ней деятельность.

21. Территории: Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами;

Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;

Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону. 22. Стороны обязаны не изменять это территориальное устройство силой, а в случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются. 23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Черное море.