Путин о внедрении ИИ в России, влиянии нейросетей и серийном производстве АЭС
Путин поручил создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта
Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту. Он заявил о необходимости создать штаб по руководству отрасли ИИ. Президент также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об искусственном интеллекте
- В России нужен штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта.
- В развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед, чтобы соответствовать скорости и масштабу происходящих изменений.
- Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда.
- Технологии генеративного ИИ становятся ключевыми, а за их обладание конкурируют ведущие государства.
- Правительству и регионам необходимо сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта.
- Нейросети и языковые модели влияют на ценности и мировоззрение людей, формируя смысловое пространство целых государств.
- Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, поскольку это — вопрос суверенитета.
- Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению отечественных технологий.
- Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.
- В марте 2026 года ведомства должны предоставить информацию о применении ИИ в экономике.
- Нужно четко понимать запросы компаний на инновации и создавать условия практического использования передовых разработок.
- Россия предлагает странам-партнерам гармонизировать законодательство в части ИИ.
- Цифровой прогресс будет набирать обороты. Скоро появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем.
О развитии атомной энергетики
- Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС.
- Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России.
- Потенциал атомной энергетики позволит расширять мощности ИИ в России.
- Россия планирует менее чем за два десятилетия построить 38 атомных энергоблоков, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
- За текущее десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое.