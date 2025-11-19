Путин о внедрении ИИ в России, влиянии нейросетей и серийном производстве АЭС

Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту. Он заявил о необходимости создать штаб по руководству отрасли ИИ. Президент также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Об искусственном интеллекте

В России нужен штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта.

В развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед, чтобы соответствовать скорости и масштабу происходящих изменений.

Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда.

Технологии генеративного ИИ становятся ключевыми, а за их обладание конкурируют ведущие государства.

Правительству и регионам необходимо сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта.

Нейросети и языковые модели влияют на ценности и мировоззрение людей, формируя смысловое пространство целых государств.

Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, поскольку это — вопрос суверенитета.

Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению отечественных технологий.

Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.

В марте 2026 года ведомства должны предоставить информацию о применении ИИ в экономике.

Нужно четко понимать запросы компаний на инновации и создавать условия практического использования передовых разработок.

Россия предлагает странам-партнерам гармонизировать законодательство в части ИИ.

Цифровой прогресс будет набирать обороты. Скоро появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем.

О развитии атомной энергетики