Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин о внедрении ИИ в России, влиянии нейросетей и серийном производстве АЭС

Путин поручил создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта

Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту. Он заявил о необходимости создать штаб по руководству отрасли ИИ. Президент также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об искусственном интеллекте

  • В России нужен штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта.
  • В развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед, чтобы соответствовать скорости и масштабу происходящих изменений.
  • Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда.
  • Технологии генеративного ИИ становятся ключевыми, а за их обладание конкурируют ведущие государства.
  • Правительству и регионам необходимо сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта.
  • Нейросети и языковые модели влияют на ценности и мировоззрение людей, формируя смысловое пространство целых государств.
  • Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, поскольку это — вопрос суверенитета.
  • Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению отечественных технологий.
  • Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.
  • В марте 2026 года ведомства должны предоставить информацию о применении ИИ в экономике.
  • Нужно четко понимать запросы компаний на инновации и создавать условия практического использования передовых разработок.
  • Россия предлагает странам-партнерам гармонизировать законодательство в части ИИ.
  • Цифровой прогресс будет набирать обороты. Скоро появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем.

О развитии атомной энергетики

  • Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС.
  • Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России.
  • Потенциал атомной энергетики позволит расширять мощности ИИ в России.
  • Россия планирует менее чем за два десятилетия построить 38 атомных энергоблоков, прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
  • За текущее десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое.

Новости компаний Все