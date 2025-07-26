Главные новости за 21 – 26 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Саратове взрыв разрушил угловую секцию многоэтажки в одном из спальных районов. Погибли шесть человек, включая ребенка, девять госпитализированы. Спасатели сообщают, что под завалами, разбор которых чреват новыми обрушениями, могут оставаться люди. Власти называют причиной трагедии взрыв бытового газа. Глава МЧС России Александр Куренков назвал обстановку сложной, указав на необходимость продолжения работ в сменном режиме и строгое соблюдение требований безопасности. Для полного размещения граждан, пострадавших в результате обрушения части многоквартирного дома подготовили гостиницу «Сокол». В связи с событиями саратовские власти объявили 26 июля траурным днем.

В Саратове новый детский омбудсмен Юлия Васильева выступила против лишения родителей их прав. Программа госпожи Васильевой включает восстановление разлученных органами опеки семей и перепрофилирование персонала детдомов на внестационарную работу.

Замруководителя администрации астраханского губернатора стал Роман Ядыкин.

В Саратовской области заработает комиссия для борьбы с нелегальными нестационарными торговыми объектами. Губернатор рассказал, что обсудил с главами районов необходимость заблаговременного выявления всех незаконно установленных объектов на уровне региона и муниципалитетов.

В Саратовской области могут запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах.

В Саратовской области муниципалитету вернули объекты теплоснабжения. Речь идет о зданиях 16 котельных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал подрядчиков в Саратове работать и не воровать. Политик подчеркнул, что у ряда индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтом дворов, числится один или два сотрудника с заработной платой 11 тыс. руб., некоторые вовсе не стоят на налоговом учете. Вячеслав Володин призвал подрядчиков выполнять законы.

Волгоградский экс-депутат и публицист Михаил Серенко помещен в СИЗО за оправдание нацизма и вымогательство. 22 июля 2025 года администратор Telegram-канала был задержан. Последний пост на «Острове Свободы» выставлен в 11:50 — за два с половиной часа до релиза СК.

В федеральную собственность вернули 51 га пензенских земель лесного фонда.

Депутаты Волгоградской облдумы повысили штрафы за парковку на зеленых зонах.

Видеосъемка на пензенском фестивале «Абашевские узоры» обойдется в 12 млн руб.

Администрацию Астрахани обязали платить 300 руб. в день за промедление с постановкой на учет бесхозных сетей водоснабжения и водоотведения. Мэрия сочла введенные против нее санкции необоснованными и попыталась их оспорить в апелляции. В июле суд подтвердил, что неустойка за бездействие необходима.

Убийство начальника ПривЖД Юрия Циттеля остается не раскрытым уже более 30 лет.

Суд в Саратове не стал взыскивать 80 млн руб. за изъятые помещения в «Астории». Суд установил, что здание гостиницы «Астория», где расположен ресторан «Волга», с 1995 года имеет статус федерального памятника культуры, а значит, не могло быть приватизировано или передано в муниципальную собственность в 1993–1994 годах.

Суд поддержал «Пенза-Мастер» в споре с Олегом Фоминым за стоянку на ул. Титова, 4. Комплекс долгое время находился у «Автодома», аффилированного с бизнесменом, по концессионному соглашению 2012 года. В конце 2023 г. Пензенская гордума включила его в план приватизации-2024, а концессия была расторгнута. Управление муниципального имущества (УМИ) выставило объект на аукцион. Победителем стал «Пенза-Мастер», предложив 160 млн руб.

Суд обязал мэрию Саратова восстановить аварийную подпорную стену на ул. Лунной. Изначально кооператив «Сокол-87» требовал ремонта от санатория «Сокол», но суд переквалифицировал ответчика на администрацию, ссылаясь на правила Минстроя РФ, возлагающие содержание таких объектов на муниципалитет.

Апелляционный суд обязал мэрию Саратова спасать аварийный памятник на ул. Мичурина.

ООО «Сарбилдинг» из Саратова внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

Апелляционная жалоба кредитора ООО «Мостехстекло» на решение Арбитражного суда Саратовской области отклонена. Суд подтвердил законность определения от 12 мая 2025 года, отказавшего «Мостехстекло» в расторжении мирового соглашения и возобновлении дела о банкротстве Саратовского института стекла.

Строительство моста у Зуборезного в Саратове подешевело на 200 млн руб.

Саратовцы примут участие в общественных обсуждениях проектов генпланов. Общественные обсуждения проводятся в заочном формате и позволяют получить обратную связь с помощью современных доступных технологий.

В Саратовской области за облик городов будут отвечать главные архитекторы.

В Саратовской области в неполных семьях родители смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь до достижения детьми совершеннолетия.

В Саратове бюджетные деньги направят на набережную, глэмпинги и деревья. На завершение строительства участка набережной от первого причала до солярия «Затон» требуется 1 млрд руб. На обустройство глэмпингов планируется потратить 348 млн руб.

Суд в Астрахани рассмотрит дело о взятке в 500 тыс. руб. при реконструкции «Октября». На скамье подсудимых окажется бывший заместитель директора управления по капитальному строительству (УКС) Станислав Зырин.

В Астрахани возбуждено уголовное дело после недомогания пассажиров теплохода. По данным следствия, в период с 8 по 19 июля 2025 года пассажирский теплоход совершал речной круиз по маршруту Астрахань — Москва. Во время плавания несколько пассажиров, включая детей, обратились с жалобами на недомогание и симптомы, схожие с отравлением или инфекционным заболеванием.

Саратовская область вложит 7 млрд руб. в благоустройство и поддержку СВО.

В Саратовской области падение прибыли компаний составило 23%. Начальник аналитического отдела УФНС Владимир Никутин пояснил, что основное снижение по налогу на прибыль связано с уменьшением доходности в ключевых отраслях — прежде всего банковского сектора, а также нефтегазовой сферы.

Госдолг Саратовской области вскоре вырастет до 63 млрд руб. На сегодня госдолг Саратовской области составляет 59 млрд руб. Банковские заимствования составят около 5 млрд руб.

Астраханский суд взыскал с поставщика в пользу ЛУКОЙЛА только 2,6 млн руб. из 12 млн руб. В октябре 2022 года ЛУКОЙЛ заказал у ТМК трубы на сумму 131,3 млн руб. Поставки требовались с марта по август 2023 года, но подрядчик их задержал на срок от 71 до 164 дней.

В Гагаринском районе Саратова планируют открыть новое высокотехнологичное предприятие. Якорным инвестором проекта станет компания КамАЗ. Объем инвестиций составит более 20 млрд руб.

В Саратове экс-директор «КБПА» Максим Шихалов доказал в суде незаконность действий следователей по своему уголовному делу.

В Саратовской области «Карьерпромстрой ОКСМ» наращивает производство извести.

Пензенская область показала рост коррупционных преступлений на 17%.

Суд отказался сносить склад на ул. Чернышевского, 94 по требованию мэрии Саратова. Администрация оспаривала законность регистрации права собственности предпринимателя на здание склада площадью 1879,5 кв. м, требуя признать это право отсутствующим и демонтировать постройку.

Геннадий Белорыбкин покинул пост ректора Института развития Пензенской области.

В Балакове появится металлургический кластер с объемом инвестиций в 60 млрд руб. Над проектом будет работать Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области. Благодаря его реализации к 2030 году появятся 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Главой УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области стал Алексей Новокрещенов.

В Пензе решили сократить расходы на благоустройство районов города.

Нина Шевченко