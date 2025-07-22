На Остров Свободы зашли с наручниками

В Волгограде публициста Михаила Серенко задержали по обвинению в вымогательстве и публичной реабилитации нацизма. По данным следствия, с августа 2024 года подозреваемый в качестве администратора популярного Telegram-канала занимался систематическим шантажом местного жителя, а позднее опубликовал материалы, содержащие, по мнению экспертов, признаки оправдания нацизма. Михаил Серенко известен в Волгограде не только как журналист. В прошлом он работал главой одного из городских районов, был депутатом гордумы Волгограда, возглавлял муниципальные и государственные предприятия. Источники «Ъ-Средняя Волга» полагают, что в ходе расследования может быть установлено больше эпизодов и потерпевших, чем пока заявляет следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2004–2005 годах Михаил Серенко был депутатом городской думы Волгограда

В 2004–2005 годах Михаил Серенко был депутатом городской думы Волгограда



В Волгограде 22 июля задержан бывший депутат городской думы, известный публицист Михаил Серенко. Следственный комитет опубликовал оперативное видео, на котором сотрудники спецслужб укладывают лицом в асфальт и надевают наручники на человека, в котором легко угадывается господин Серенко. В кадре ему сообщают о возбуждении уголовных дел сразу по двум статьям УК — публичная реабилитация нацизма в интернете (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) и вымогательство в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

«В рамках совместной операции региональных управлений СКР, ФСБ и МВД при поддержке Росгвардии подозреваемый был задержан. Обследования прошли по адресам его проживания, а также по месту жительства его предполагаемой помощницы. Изъяты электронные носители, цифровая техника и иные материалы, представляющие интерес для следствия»,— сообщили в рег. управлении Следкома.

В ведомстве уточнили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, в августе—сентябре 2024 года подозреваемый, «занимая должности администратора, модератора и автора одного из анонимных интернет-каналов», разместил на этой площадке компрометирующие сведения о жителе Волгограда. Вскоре после публикации потерпевший получил требование передать 300 тыс. рублей за прекращение распространения подобных материалов. Получив отказ, автор ресурса, по версии следствия, продолжил публиковать порочащие сведения.

Серия аналогичных публикаций в Telegram-канале продолжалась до февраля 2025 года. Тогда, уточняют в СУ СКР, на телефон потерпевшего поступил повторный звонок с новым требованием — на этот раз в размере 350 тыс. руб. В случае отказа подозреваемый пригрозил усилением информационного давления.

Помимо этого, отмечают в СКР, в марте 2025 года на канале появились тексты, в которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, «присутствуют элементы оправдания преступлений Третьего рейха и отрицание решений Нюрнбергского трибунала».

Собеседники «Ъ-Средняя Волга» в медийной и политической среде региона уверены, что речь идет о закрытом (подписаться можно только по приглашению) канале «Остров Свободы». Он был создан в январе 2019 года, до августа 2024 года был открытым и достигал 13 тыс. подписчиков. В частном формате у канала осталось 8,6 тыс. подписчиков. Последний пост на «Острове Свободы» опубликован в 11:50 — за два с половиной часа до сообщения Следственного комитета.

В канале регулярно появлялись критические и даже оскорбительные публикации в отношении многих политических деятелей региона — чиновников, депутатов, руководителей госпредприятий области.

При этом, отмечает собеседник, близкий к аппарату губернатора области, «предположить, чтобы таким образом владелец канала коммуницировал с ними, сложно».

«Скорее всего, речь идет о ком-то из крупного бизнеса, им тоже доставалось от „Острова“»,— заключил источник.

Среди других предположений о причинах громкого задержания в околовластных кругах обсуждают гипотетическое взаимодействие администратора канала с представителями правоохранительных структур. В канале, отмечают собеседники, неоднократно появлялась информация «от силовиков», не опубликованная официально.

Во время мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года Михаил Серенко был задержан по подозрению в пособничестве мятежу, но после допроса отпущен. Комментируя те события, господин Серенко вновь, как и до этого, отрицал свою причастность к Telegram-каналу «Остров Свободы». При этом с февраля 2020 года работает официальный интернет-ресурс «Остров свободы», официальным учредителем которого является Михаил Серенко.

55-летний Михаил Серенко — один из самых известных в Волгограде журналистов. В конце девяностых и начале нулевых он сотрудничал, в том числе с «Ъ». В 2004–2005 годах Михаил Серенко был депутатом городской думы Волгограда. Он был избран по одномандатному округу, но со второй попытки — первоначально суд признал выборы недействительными из-за победы графы «против всех».

В 2006–2008 годах господин Серенко работал главой Тракторозаводского района Волгограда.

С мая 2012 по сентябрь 2013 года Михаил Серенко был директором ГБУ Волгоградской области «РИАЦ» (Региональный информационно-аналитический центр). Оттуда он ушел на должность руководителя пресс-службы городской думы Волгограда и главы города. Этот пост в то время занимала Ирина Гусева, ныне сопредседатель ВАРМСУ (Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления).

С апреля 2014 по февраль 2015 года господин Серенко руководил Муниципальным телевидением Волгограда, принадлежащим городской администрации. По итогам 2014 года выручка предприятия сократилась с 50 млн до 35 млн руб. При этом господин Серенко публично обвинил своего предшественника в кресле руководителя Олега Зинченко в том, что тот использовал материальную базу городского телевидения в личном коммерческом проекте. Впоследствии заметных постов Михаил Серенко не занимал, но оставался заметным политическим обозревателем и публицистом.

В марте 2024 года, согласно информации официального медиа «Остров свободы», господин Серенко был награжден медалью Министерства обороны России «За помощь и милосердие» за вклад в поддержку СВО.

Связаться с родственниками или представителями господина Серенко не удалось. Telegram-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости» со ссылкой на дочь Серенко сообщил, что во время обыска в квартире фигуранта сотрудники органов «заставляли признаться» в том, что он является администратором анонимного канала «Остров Свободы», а также «не разрешили позвонить адвокату».

Рустам Гайфуллин