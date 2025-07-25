В Саратовской области муниципалитету вернули объекты теплоснабжения

В Саратовской области суд по требованию прокуратуры постановил вернуть муниципалитету объекты теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Саратовской области выяснила, что в августе прошлого года администрация Балтайского района заключила с коммерческой фирмой договор аренды объектов теплоснабжения. Речь идет о зданиях 16 котельных. При этом муниципалитет не стал проводить конкурсные процедуры по предоставлению объектов коммунального комплекса в концессию, не обращался в антимонопольный орган за согласием на предоставление преференции хозяйствующему субъекту.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Арбитражный суд Саратовской области признать договор недействительным и применить последствия ничтожной сделки. Суд удовлетворил требования, муниципалитету вернули имущество.

Павел Фролов