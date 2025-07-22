Пензенская область показала рост коррупционных преступлений на 17%

В Пензенской области за январь-июнь этого года число зафиксированных коррупционных преступлений увеличилось по сравнению с таким же периодом 2024 года на 17% — с 88 до 103. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Число выявленных фактов взяточничества в Пензенской области увеличилось с 35 в минувшем году до 67 в 2025 году — рост на 91,4%. Среди совершенных преступлений 17 по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 5 — присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), 22 — получении взятки (ст. 290 УК РФ), 31 — даче взятки (ст. 291 УК РФ).

За полгода причиненный преступлениями коррупционной направленности ущерб составил 14 млн руб. Из этой суммы добровольно возмещен 1 млн руб. Также арестовано имущество фигурантов стоимостью более 210 млн руб.

Павел Фролов