Глава МЧС России проинспектировал обстановку на месте обрушения дома в Саратове

В ходе проведенного министром МЧС России Александром Куренковым оперативного совещания в Саратове он убедился, что на месте частичного обрушения многоквартирного дома № 2 по ул. Блинова в Сартове в результате взрыва газа достаточно задействованных сил и средств. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. В ближайшее время, как он подчеркнул, организуют освещение для работы в темное время суток. На месте находятся медики, работает горячая линия. Ранее за амбулаторной помощью обратились 15 человек, на горячую линию — 77, за помощью с размещением — 11.

По информации пресс-службы МЧС России, глава ведомства Александр Куренков проинспектировал обстановку на месте ЧС в Саратове. Ему доложили о ходе ликвидации последствий и мерах помощи пострадавшим. Каждые 30 минут объявляется «минута тишины», на месте работают кинологи.

Глава МЧС России назвал обстановку сложной, указав на необходимость продолжения работ в сменном режиме и строгое соблюдение требований безопасности. Господин Куренков дал ряд поручений оперштабу. Речь идет, в частности, об обеспечении комплексной медпомощи пострадавшим, функционировании пунктов временного размещения, работе служб для предоставления необходимых справок и оперативного восстановления утраченных документов, круглосуточной охране поврежденного дома.

Губернатор Саратовской области сообщил, что в результате обрушения здания пострадали свыше 30 квартир. Как только комплексная проверка дома завершится, жильцы смогут попасть в уцелевшие квартиры.

Павел Фролов