Апелляционный суд обязал мэрию Саратова спасать аварийный памятник на Мичурина

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об обязании администрации Саратова провести работы по спасению аварийного объекта культурного наследия — жилого дома 1850-х годов на улице Мичурина, 148. Администрация и городской комитет по архитектуре, обжаловавшие решение первой инстанции, требовали отменить его, ссылаясь на отсутствие законодательных оснований для таких мер.

Суд отклонил все доводы городских властей, подчеркнув, что дом официально признан аварийным еще в 2020 году, а его статус выявленного памятника культуры установлен приказом Минкультуры области в 2001 году. Апелляционная коллегия указала, что администрация, являясь собственником, обязана обеспечить сохранность объекта по Конституции РФ и федеральному закону № 73-ФЗ, но за 25 лет не предприняла ни одной меры. Суд установил разумный срок в 6 месяцев для проведения минимальных работ: консервации или противоаварийных мероприятий.

Примечательно, что суд отказался детализировать конкретные действия, поскольку их определение относится к компетенции Комитета по охране памятников. Городские власти также оспаривали шестимесячный срок как недостаточный, но суд парировал: длительное бездействие ответчика исключает право на отсрочку, а при объективных препятствиях администрация может отдельно ходатайствовать о рассрочке. Решение вступило в силу немедленно, но может быть обжаловано в кассации.

Никита Маркелов