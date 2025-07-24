Суд в Саратове не стал взыскивать 80 млн за изъятые помещения в «Астории»

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе ООО ПКФ «Волга-Астория» в иске на 81 млн руб. к государственным и муниципальным органам. Компания требовала возмещения убытков после изъятия у нее помещений ресторана «Волга» в здании гостиницы «Астория» — объекте культурного наследия федерального значения на проспекте Кирова, 34.

В 1994 году Комитет по управлению имуществом Саратова продал компании помещения ресторана площадью 1 532,5 кв. м, выдав свидетельство о собственности. Однако в 2022 году Арбитражный суд Саратовской области по иску РФ истребовал эти помещения обратно, признав сделку ничтожной. Суд установил, что здание гостиницы «Астория», где расположен ресторан, с 1995 года имеет статус федерального памятника культуры, а значит, не могло быть приватизировано или передано в муниципальную собственность в 1993–1994 годах.

Апелляция подтвердила выводы первой инстанции. Отсутствие вины ответчиков (ФАУГИ, областных и городских комитетов имущества, администрации Саратова). Суд указал, что истец не доказал причинно-следственную связь между действиями органов власти и убытками компании.

Требования заявлены в 2024 году, тогда как сделка купли-продажи состоялась в 1994 году. Суд отклонил довод компании о начале течения срока только с 2022 года (после решения об изъятии), подчеркнув: истец должен был знать о статусе памятника уже при покупке.

Юридическая ничтожность сделки. Передача федерального памятника в частные руки нарушала закон «Об охране памятников истории и культуры» РСФСР (1978) и Постановление ВС РФ № 3020-1 (1991), что лишило сделку правовых последствий с момента заключения.

Требование о компенсации квалифицировано как убытки, но отсутствует состав вреда. Довод о «добросовестном приобретателе» отклонен: РФ не давала согласия на отчуждение памятника.

Никита Маркелов