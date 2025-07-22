В Саратовской области падение прибыли компаний составило 23%

В Саратовской области в некоторых отраслях экономики снижение прибыли составляет 23%. О причинах этого явления говорили в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности. Министр финансов Ирина Бегинина охарактеризовала бюджетную ситуацию как «довольно таки напряженную», отметив снижение прибыли и увеличение поступлений по НДФЛ.

«На сегодня налог на прибыль в сравнении с 2024 годом снизился на 23%. Мы недополучили средств от банковского и газового секторов», — сообщила госпожа Бегинина. Депутатов интересовало, в каких именно секторах экономики произошло столь существенное падение прибыли.

Начальник аналитического отдела УФНС Владимир Никутин пояснил, что основное снижение по налогу на прибыль связано с уменьшением доходности в ключевых отраслях — прежде всего банковского сектора, а также нефтегазовой сферы. «У нас работают крупнейшие плательщики, занятые переработкой, добычей нефти, газа и газового конденсата, — отметил господин Никутин. — Эти виды налогов зависят не от региональной экономики, а от мировых цен. При снижении цен падает и курс доллара».

По его словам, снижение курса доллара приводит к уменьшению объемов добычи в силу отраслевой специфики. «Но если проанализировать налогоплательщиков, работающих непосредственно в Саратовской области — в строительстве, обрабатывающей промышленности и торговле, — там наблюдается рост на 14%, что превышает миллиард рублей»,— добавил представитель налоговой службы.

Татьяна Смирнова