Волгоградский экс-депутат помещен в СИЗО за оправдание нацизма и вымогательство

Экс-депутат гордумы Волгограда и публицист Михаил Серенко заключен под стражу по подозрению в вымогательстве в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и оправдании нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Следствие считает, что в августе-сентябре 2024 года он опубликовал в Telegram-канале «Остров свободы» материалы с ложными и порочащими сведениями о жителе Волгограда, после чего потребовал 300 тыс. руб. за их удаление. Жертва травли отказалась платить, и с сентября 2024 по февраль 2025 года бывший чиновник продолжал публиковать негативные посты.

В конце этого периода он снова связался с потерпевшим, требуя 350 тыс. руб. и угрожая продолжением публикаций. В марте 2025 года Михаил Серенко опубликовал тексты, в которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, «присутствуют элементы оправдания преступлений Третьего рейха и отрицание решений Нюрнбергского трибунала».

22 июля 2025 года администратор Telegram-канала был задержан. Последний пост на «Острове Свободы» выставлен в 11:50 — за два с половиной часа до релиза СК. Центральный районный суд Волгограда постановил заключить Михаила Серенко под стражу до 18 сентября 2025 года. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Нина Шевченко