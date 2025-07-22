Спикер Госдумы сообщил о планах КамАЗа открыть производство в Саратове

В Гагаринском районе Саратова планируют открыть новое высокотехнологичное предприятие, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Якорным инвестором проекта станет компания КамАЗ.

Господин Володин отметил, что вместе с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным они приложили значительные усилия для реализации этого проекта. Ожидается, что новое производство создаст рабочие места с высокими зарплатами.

«Нам важно, чтобы такие производства появились»,— подчеркнул Вячеслав Володин, добавив, что высокотехнологичные компании играют ключевую роль в развитии региона.

Глава региона уточнил, что объем инвестиций составит более 20 млрд рублей. Планируется создать около 300 рабочих мест. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

Нина Шевченко