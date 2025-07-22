Астраханский суд взыскал с поставщика в пользу ЛУКОЙЛА только 2,6 млн из 12 млн

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрел иск ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» к ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) о взыскании 11,9 млн руб. пени за срыв сроков договора. В октябре 2022 года ЛУКОЙЛ заказал у ТМК трубы на сумму 131,3 млн руб. Поставки требовались с марта по август 2023 года, но подрядчик их задержал на срок от 71 до 164 дней.

В связи с этим ЛУКОЙЛ решил применить санкцию 0,2% от стоимости партии за каждый день просрочки. В суде заказчик настаивал на взыскании полной суммы, ссылаясь на условия договора. Ответчик — ТМК — признал факт просрочки, но потребовал снижения пени до 2,6 млн руб., указав на явную несоразмерность штрафа последствиям нарушения. Представители ТМК заявили, что установленный договором размер пени (73% годовых) многократно превышает возможные убытки ЛУКОЙЛА, а дисбаланс санкций (0,15% за просрочку оплаты против 0,2% за поставку) нарушает принцип справедливости.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» зарегистрировано в Астрахани в июне 1998 года. Основной вид деятельности — добыча нефти. Директором компании с июня 2011 года является Николай Ляшко. Учредитель — ПАО «ЛУКОЙЛ». Уставный капитал — 506,7 млн руб. По итогам 2024 года выручка астраханского предприятия составила 351 млрд руб., чистая прибыль — 130 млрд руб., стоимость компании — 426 млрд руб.

Суд согласился с доводами ответчика и установил, что неустойка в заявленном размере носит карательный характер и не соответствует компенсационной функции. Критерием соразмерности стала двойная ключевая ставка ЦБ. В результате пеня снижена до 2,61 млн руб., а госпошлина в размере 344,5 тыс. руб. взыскана полностью. В остальной части иск отклонен.

ПАО «ТМК» учреждено в апреле 2001 года в Москве. Общество специализируется на оптовой торговле металлами в первичных формах. С июня 2023 года пост гендиректора ТМК занимает Сергей Чикалов. Держатель реестра акционеров — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Уставный капитал — 10,52 млрд руб. Прошлый год компания завершила с прибылью 4,5 млрд руб. при обороте 322 млрд руб., стоимость предприятия — 27 млрд руб.

Нина Шевченко