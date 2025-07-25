Гостиницу «Сокол» подготовили для полного размещения пострадавших саратовцев

Для полного размещения граждан, пострадавших в результате обрушения части многоквартирного дома № 2 по ул. Блинова в Саратове, подготовили гостиницу «Сокол». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, людей доставляют в указанную гостиницу централизованно автобусом. Он отметил, что для эвакуированных жильцов организовали горячее питание на базе пункта временного размещения в 103 школе. У граждан есть возможность получить там консультации у специалистов по самым разным вопросам, включая оформление документов.

Губернатор подчеркнул, что до настоящего времени количество обратившихся в штаб составило 35 человек. Из них психологическую помощь оказали троим.

Павел Фролов