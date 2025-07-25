Замруководителя администрации астраханского губернатора стал Роман Ядыкин

В администрации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Так, замруководителя администрации губернатора назначили Романа Ядыкина. Он будет курировать управление пресс-службы и информации.

В 2021 году Роман Ядыкин стал первым заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи области. Он курировал отрасль связи и массовых коммуникаций.

До этого Роман Ядыкин занимал пост советника губернатора и руководителя секретариата губернатора. У него есть жена и сын.

Павел Фролов